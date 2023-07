A győri Danubius Hotel Rábába nyáron érkezik a legtöbb vendég. Győr és környéke kedvelt kirándulóhely, gazdag programkínálattal, színes eseményekkel. További vonzerőt jelent az RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő újbóli nyitása is.

– A foglalások lassan érkeznek. Korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy 80 százalék feletti foglaltságot biztosan elérünk. Ebben bízunk most is. Vendégeink fele külföldi, a fürdő megnyitása is vonzza őket – fogalmazott lapunknak Reischl Róbert, a győri Danubius Hotel Rába menedzsere.

Visszatérnek a buszos turisták

Reischl Róbert, a győri Danubius Hotel Rába menedzsere elmondta: szobáik többsége részlegesen megújult, programkínálatukat széles körben meghirdették és szezonális gasztronómiai kínálatokkal is készültek. Hangulatos teraszuk május óta fogadja a vendégeket.

– Az átlagos tartózkodási idő körülbelül 1,5 nap a szállodában, főként kiránduló vendégek érkeznek. A belföldiek mellett ilyenkor megnő a tranzitvendégeink száma is, akik az autópályáról letérve átutazóként szállnak meg. Nagy öröm, hogy az elmúlt évek után kezdenek visszatérni az autóbusszal érkező turisták is – tette hozzá.

A családokat is különböző programokkal várják a mosonmagyaróvári fürdőbe és szálláshelyekre.

Cseh és lengyel vendégek

A mosonmagyaróvári Aquasol Resortban, az Aqua Hotel Termalban és a Thermal Hotelben 70–80 százalékos a foglaltság a nyárra, ami jó aránynak mondható.

– A vendégek jelentős többsége Csehországból érkezik, de várunk magyar nyugdíjasokat is. Az osztrák turisták jellemzően egy hétre érkeznek, főként gyógyászati kezelésekre. Elsősorban a termálfürdő, a gyógyvíz vonzza őket ide, de mintegy tizedük a fogászati turizmus által talál meg minket – tudtuk meg Husz Szilviától, a mosonmagyaróvári termálfürdő értékesítési vezetőjétől.

Egy szálláshelynél az számít, hogy milyen régóta üzemel és milyen szolgáltatásokkal kedvez a vendégeknek. Arról is beszámolt, hogy számos turisztikai kiállításon népszerűsítették a fürdőt és a szálláshelyeket. Prága, Pozsony, Bécs mellett Varsóban is, ugyanis a lengyel vendégek irányába is nyitni szeretnének. Cseh szervezőirodáknak workshopokat tartanak, évente többet is, onnan naponta érkeznek járatok a Lajta-parti városba, Nezsiderből havonta két buszjáratot indítanak ide. Nyáron vízitornával, aquazumbával várják a látogatókat, a gyerekes családokat pedig animátorokkal, kézműves­sarokkal.

A visszaesés külső okai

Sopronban több színvonalas szálláshely van, a turizmusnak azonban a világjárvány óta nem sikerült visszatérnie a megszokott kerékvágásba.

– 2019-hez képest lényegesen kevesebben jönnek a városba, és a nyári szezon sem olyan, mint régen, amikor 3–4 héttel előre sem lehetett szállást foglalni. Ez több okra vezethető vissza. Egyrészt jelentősen érezzük a VOLT fesztivál hiányát, ami a vendéglátásban nem csak egy hétről szólt. A somfalvi és a szentmargitbányai határok részleges zárása is negatív hatással van a turizmusra, nem kedvez a SZÉP-kártya változása sem – mondta el Erhardt Zoltán, az Erhardt Étterem és Panzió tulajdonosa. Hozzátette, az elmúlt években történtek fejlesztések is a városban.

– Egy szálláshely azzal tűnhet ki a sok közül, hogy milyen régóta üzemel és milyen szolgáltatásokkal kedvez a vendégeknek. Előnyünk, hogy helyben tudnak étkezni félpanzióval vagy teljes ellátással a vendégek, illetve a belvárostól csak pár száz méterre található saját parkolónk. A vendégeink általában két vagy három éjszakát töltenek nálunk. Az M85-ös autóút elkészülte pedig érezhetően pozitívan hat a belföldi turizmusra – fűzte hozzá Erhardt Zoltán.