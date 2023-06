A Széchenyi István Egyetemen hallgatói ma már a világ hetven országából érkeznek, az oktatók-kutatók pedig nemzetközi projektekben, kutatási hálózatokban is részt vesznek. Az intézmény számára már csak emiatt is fontos nemzetközi kapcsolatai erősítése, s többek között ezt a célt szolgálta a szaúd-arábiai Súra Tanácsa delegációjának látogatása a győri campuson dr. Ibrahim Mohammed A. Algannas, a Szaúdi–Magyar Baráti Bizottság elnöke vezetésével. A küldöttség tagja volt a tanács felsőoktatási ügyekkel foglalkozó humánpolitikai bizottságának képviselője, dr. Amirah Ahmed A. Aljafary, valamint Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetségének nagykövethelyettese, Ahmed Yahya A. Aldagreer is.

Az esemény létrejöttében Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő, az Országgyűlés kulturális bizottságának alelnöke játszott nagy szerepet, aki a Magyar–Öböl-térség Baráti Tagozat elnöke is.

Dr. Ibrahim Mohammed A. Algannas, dr. Lukács Eszter és Simon Róbert Balázs.

Fotó: Májer Csaba József / Forrás: SZE

„Fontosnak tartom, hogy a gazdasági kapcsolatok mellett a felsőoktatási partnerségek is erősödjenek az Öböl-menti országokkal, így Szaúd-Arábiával. A Széchenyi István Egyetem rendkívül nyitott a nemzetközi együttműködések kialakítására és szorosabbá tételére, ami a mostani megbeszélésen is bebizonyosodott, s ez igaz a szaúdi félre is. Biztos vagyok benne, hogy sikerül konkrét tartalommal megtölteni elképzeléseinket, ami mindkét ország számára előnyökkel jár” – hangsúlyozta Simon Róbert Balázs.

A megbeszélésen dr. Lukács Eszter, a Széchenyi-egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese mutatta be az intézmény dinamikus fejlődését. Felhívta a figyelmet Győr kiváló földrajzi elhelyezkedésére: az osztrák, a magyar és a szlovák főváros közelében fekszik, amelyek repülőtereiről a világ bármely pontja könnyen elérhető. Emellett a város szomszédságában található Péren is működik légikikötő. Elmondta azt is, hogy az egyetem jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. Ennek bizonyítéka, hogy a két legnagyobb globális felsőoktatási minősítő szervezet közül a QS világranglistáján és a Times Higher Education (THE) fenntarthatósági célok alapján összeállított rangsorán is szerepel. Az elnökhelyettes hozzátette: az intézmény térségi hatása jelentősen erősödött az elmúlt években, amit mutat, hogy a győri és a mosonmagyaróvári kampuszon kívül Budapesten és a zalaegerszegi ZalaZONE járműipari tesztpálya mellett is működtet innovációs és képzési központot. A további fejlődést többek között a Győrben és Zalaegerszegen épülő tudományos és innovációs parkok, valamint a Győrben megvalósuló Egészségtechnológiai Campus segítik majd elő.

A szaúdi-arábiai delegáció tagjai a magyar vendéglátókkal.

Fotó: Májer Csaba József / Forrás: SZE

A rendkívül konstruktív megbeszélésen a szaúd-arábiai küldöttség tagjai hangsúlyozták: országuk stratégiai célja, hogy egyetemeik a QS és a THE világranglistáin a legjobb 200-ban szerepeljenek. Ennek érdekében bővíteni kívánják nemzetközi partnerségeiket. A két fél egyetértett az együttműködések szorosabbra fűzésének fontosságában, ami kiterjedhet kettős képzésekre és közös kutatásokra is.