Őszre új élettel és tartalommal töltik meg a győri Kekszgyári kockát. Itt készül el a Széchenyi István Egyetem Tudományos és Innovációs Parkja. A munkálatok első üteme kedden zárult le, amikor a helyére került az utolsó üvegtábla is. Az eseményre Győrbe látogatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

– Az elmúlt három évben kétszer is teljesen a feje tetejére állt a világgazdaság, új korszak kezdődött, amelyben éles, hosszú távú verseny indul. Ebben Magyarország egyik legfontosabb erőforrása e téren pedig a felsőoktatási rendszer – emelte ki Szijjártó Péter. – Az egyetemek és a gazdasági szereplők még szorosabb együttműködésének érdekében az döntött a kormány a felsőoktatás strukturális átalakításáról. Legyen szó a nemzetköziesítésről, a finanszírozás növeléséről, valamint a Tudományos és Innovációs Parkok építéséről. Győrben ehhez meg van a megfelelő infrastruktúra, hiszen 50 vizsgáló- és kutatólabor lesz az új parkban, valamint erőforrásból sincsen hiány, az egyetemnek most már több mint 15 ezer hallgatója van, akik helyi és nemzetközi vállalatokkal is együttműködnek majd a fejlesztésekben.

A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, komoly eredményeket várnak az innovációs parktól és a győri egyetemtől egyaránt. Kiváltképp az országok gazdasági sikerét a jövőben meghatározó elektromos autóipar területén.