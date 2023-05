A 2022-es adóbevételek alakulását ismerte meg legutóbbi ülésén a csornai képviselőtestület. Kiderült, hogy a helybeliek – vállalkozók, cégek és magánszemélyek – „jó” adófizetők, hiszen az önkormányzat bevételi terveit felülteljesítették.

A város legnagyobb bevétele az iparűzési adóból volt tavaly is, 683,5 millió forint. A részletekről Szalainé dr. Németh Annamária jegyző számolt be a tanácskozáson.

Kifejtette: az elmúlt években a járvány a gazdaság működését jelentősen befolyásolta, tavaly viszont az orosz–ukrán háború hatása volt érezhető. A városháza munkatársai 2022-ben is a szigorú és biztonságos tervezés szabályait vették figyelembe. A terveket az eredmények felülmúlták, különösen az iparűzési adónál, hiszen a bevétel 136 százalékban teljesült. Szalainé dr. Németh Annamária megjegyezte: az iparűzési adóval kapcsolatban a kormány legfeljebb egy százalék megfizetését tette kötelezővé a vállalkozások számára. Ez számukra jelentős könnyítés volt, ám az önkormányzatoknak bevételkiesést jelentett. Az állam azonban kompenzálta a kieső összegeket. Csornán a kieső bevétel 133 millió forint volt, a kompenzáció pedig 119 millió forint. A kettő közti különbségre – a tavalyi év gyakorlatát figyelembe véve – decemberben számítanak a városvezetők. A magánszemélyek kommunális adójáról elmondta: a csornai adómérték lakásonként és lakásbérleti jogonként 12 ezer forint. Ez a maximálisan kivethető adónak nem éri el a 40 százalékát. A bevételek megfelelő mértékben teljesültek.

A testületi ülésre készült jelentésből kiderül: iparűzési adóból a várt befizetés 500 millió forint volt, ezzel szemben december 31-ig 683,5 milliót fizettek be az érintettek. A magánszemélyek kommunális adójának terve 48 millió forintról szólt, a valóság ezt 5 százalékkal haladta meg és 50,8 millióval teljesült. Talajterhelési díjból 752 ezer forint került az önkormányzat számlájára a várt 400 ezer helyett.

Farkas Balázs, a Csornán autóipari alkatrészeket gyártó FBL Team kft. tulajdonos-ügyvezetőjének meglátásai alátámasztják az önkormányzati „adótapasztalatokat”. A cég történetének nem a legjobb évét zárta 2022-ben, de mindenképpen jobbat, mint 2021-ben. „Az elmúlt években az autóiparban egyfajta visszafogottságot éreztünk. Partnereink kivártak, így a megrendelésállományunk hullámzó volt 2022-ben is. Ennek ellenére tavaly elfogadható évünk volt, csupán a végén jellemezte némi megtorpanás. Egyes előrejelzések szerint egy-másfél évig továbbra is erre számíthatunk, míg a pesszimistább előrejelzések két-három évet jósolnak ahhoz, hogy a piac visszatérjen a korábbi mutatókhoz” – fogalmazott Farkas Balázs.