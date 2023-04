Egy óra alatt 500 liter sört mértek ki

„Több pubban működnek a sörcsapolóink. A segítségükkel heti két-három 30 literes hordót fogyasztanak el azok a vendégek, akik nem akarnak hosszan sorba állni a pultnál, s jelzik a csaposnak, hogy inkább az önkiszolgálást választják. Ez egyértelműen gyorsítja a kiszolgálást. A legnagyobb igény a fejlesztésünkre mégis a nagy tömegeket vonzó eseményeken van.

A Puskás Arénában és a Ferencvárosnak otthont adó Groupama Arénában is jól vizsgáztak a sörcsapolóink. A tavaly őszi Magyarország-Görögország válogatott mérkőzésen az egyik legismertebb hazai sörgyártó meghívására vettünk részt. Dzsudzsák Balázs búcsúmeccsén öt csapológépünket állítottuk csatasorba, amelyek kevesebb mind egy óra alatt 500 liter sört mértek ki, 1000 félliteres pohárba.

Siker a császárvárosban

Hasonló sikerben volt részünk a bécsi sörgyár, az Ottakringer fesztiválján is, ahol 1000 liter sör fogyott el zökkenőmentesen a készülékekből. Az osztrák fővárosban akadt olyan 10 percünk, amikor 200 korsó sört adtunk ki a vendégeknek” – folytatta Blahó Balázs.Mivel a fesztiválokon, tízezreket vonzó sporteseményeken 30-40 percet is várakozni kell a sörre, a győri startup találmánya a multik érdeklődését is felkeltette.

Cseh mérnök a csapatban

A négy fős startupból hárman (Balázs mellett Kozma Tamás és Széles Dániel) már teljes munkaidőben a szerkezet finomhangolásán dolgoznak, míg a csapat cseh tagja, Michal Marcinko hazájában teszteli folyamatosan a szerkezetet. „Az idei év kihívása, hogy minél több tömegeseményre eljussunk itthon és Ausztriában, miközben szeretnénk próbára tenni magunkat a német piacon is” – zárta szavait Blahó Balázs.

Pubos szemmel

„A kezdetektől fogva tetszik a srácok koncepciója, elkötelezettsége amellett, hogy sikerre vigyék a találmányukat. Nagy gond eleinte sem volt a szerkezettel, néhány apró gyerekbetegséget pedig sikeresen javítottak. Az okos fejlesztés lenne, ha a sörcsapolóba kártyaolvasót építenének. Így még önállóbban működne a szerkezet” – osztotta meg tapasztalatait Deé János, a Lima társtulajdonosa.