„Saját tapasztalatunk adta a koncepciót. Az egyik fesztiválon közel órát álltunk sorban azért, hogy sörhöz jussunk. Amikor az ember koncertre megy, a barátaival akar lenni és élvezni a zenét. Hasonló a helyzet a sportmeccsekkel. A szünet tíz perc, sokan igyekeznek a büféhez félidőben. A kiszolgálás azonban itt is jóval továbbtart. Sokan még meg se kapták az italukat, ám a pályán újra pattog a labda” – kezdte Blahó Balázs, a győri sörös start up alapítója. A négy gépészmérnök fiatal (Balázs mellett Kozma Tamás, Széles Dániel, valamint a cseh Michal Marcinko alapítók alkotják a csapatot) villámgyorsan a tettek mezejére lépett tavaly nyáron. Csapatukat immáron tapasztalt mentor, Erki Szabolcs is erősíti.

„A rendelésfelvételt, a csapolást, a fizetést és a számlanyomtatást 15 másodpercre lehet csökkenteni, akkor is, ha több tucatnyian várakoznak a korsókra” – hallottuk Kozma Tamástól. „A csaposok, büfékben dolgozók tehermentesítése az egyik fő érvünk. Amikor nagyüzem van – a Szigeten egy hét alatt egymillió korsó sör fogy –, akkor az alap világos sört bárki egyszerűen fizetheti és csapolhatja magának. A személyzet így koncentrálhat a bonyolult rendelésekre, koktélok, fröccsök, tömény italok keverésére” – magyarázta Blahó Balázs. A kisalföldi start up tagjai szerint egyedül a hordók cserélésekor van szükség emberi erőre. „Azon dolgozunk, hogy a rendszer láncban működjön, több hordót lehessen egymásra kötni. Készítünk applikációt, így nyomon követhető lesz, mennyi sör van a hordókban, hány liter fogyott, milyen bevétellel számolhat aznap a tulaj” – hallottuk Kozma Tamástól.

Blahó Balázs, Kozma Tamás és Deé János (b-j) sörrel a kezükben meséltek a tapasztalatokról. Fotó: Csapó Balázs

„Két fontos mérföldkő előttünk áll. Egyrészt alkoholt csak 18 év feletti személy vehet, másrészt a sör habja okozhat gondot. Mindkét esetben már egyről a kettőre léptünk. A habot például a pohár megdöntése nélkül kezeljük, egyre jobb eredménnyel” – mondta Blahó Balázs. Győrben a Lima Pubban debütált a gép – egy este alatt közel 70 korsót töltött meg –, majd a fővárosban, a Szabadság téri sörmustrán is többek tetszését elnyerte. „Értékes észrevételeket kaptunk. Az egyik vendégünk mondta: szívesen látná, ahogy folyik a sör a pohárba. A második készülékünket ezen vélemény figyelembevételével építjük. Júniustól tesszük fizetőssé a rendszert. Bízunk benne, hogy hamarosan megkeressük az első forintokat” – búcsúzott Blahó Balázs.

„Van benne lehetőség”

„A Limában eddig egyszer dolgozott a fiatalok sörcsapolója. Akkor az újdonság erejével hatott, ám hosszú távon is van benne lehetőség. Főleg kiemelt időszakokban érzem a gép létjogosultságát, de aki nem akar a pult előtt sok időt tölteni azért, hogy kortyoljon a ház söréből, utóbbi vendégek számára állandóan hasznos lehet” – mondta Deé János, a győri pub társtulajdonosa.