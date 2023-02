Hegyi Attila 30 éve tagja az Audi Hungaria csapatának, egy újsághirdetés alapján jelentkezett a Magyarországon újonnan alapított, akkor még csak motorgyártással foglalkozó céghez. Mint mondja, korábbi munkahelyén főnöke csak annyit kérdezett, jól meggondolta-e a váltást, hiszen akkoriban kft.-k egy-kettőre megalakultak és gyorsan meg is szűntek.

– Bátortalanul indultam el az első nap dolgozni az Audiba, de amikor az első hat hetet Németországban töltöttem, már éreztem, hogy jó helyen vagyok és ez hosszú távra fog szólni – kezdte lapunknak Hegyi Attila létesítménygazdálkodó, aki az első öt évet motortesztelésekkel, majd a következő ötöt háztechnikai diszpécserként töltötte. 2003 óta a gyárfenntartás csapatát erősíti, ahol csarnokok, irodák és a hozzájuk tartozó műszaki létesítmények gazdaságos üzemeltetéséért felel.

Tudásvágy a fejlődésre

Varga István tavaly decemberben kezdett el dolgozni az Audi Hungariánál, a járműfejlesztés területén.

– Hatalmas megtiszteltetés, hogy Attilával ülhetek egy helyen és adhatok interjút az Audi Hungaria 30. jubileumi éve kapcsán, hiszen csak közel három hónapja vagyok a négykarikás vállalat győri családjának tagja. Lenyűgöző a hozzáállása, remélem, hogy én is hasonló élményeket szerzek és mesélhetek majd el akár a következő harminc évben – mondta Varga István, aki abban a szerencsés helyzetben van, hogy a jövő autóin dolgozhat mint járműfejlesztő mérnök.

– Szimulációs fejlesztőmérnökként a konszern ötleteit, terveit, jövőbeni autóit a virtuális térben teszteljük a csapattal. Rámutatunk a lehetséges optimalizálási lehetőségekre, amiket kiaknázva még jobb autókat gyárthatunk majd – foglalta össze röviden munkáját István.

– Engem elsősorban nem az Audi Hungaria 30 éves múltja, hanem a változtatás lehetősége, az újdonságok és a fejlődés útja vonzott a vállalathoz. A cég filozófiája már a Széchenyi István Egyetemen végzett tanulmányaim alatt megfogott. Akkor csapott meg a járműfejlesztés szele. Ugyan sok belső szabályzatunk van, amihez tartjuk magunkat, mégis egy olyan területen dolgozom, amihez a szabadság érvényesülése is kell, különben nem tudnánk előre- haladni. Fejlesztőként új megoldások után kutatunk, amelyeket korábban nem feltétlen talált ki más és ehhez kreativitás is szükséges. A tudásvágy és a gondolkodás lehetősége még vonzóbbá tette számomra az Audi Hungariát – emelte ki Varga István, aki úgy érzi, jó úton halad, hasonlóan Hegyi Attilához 1993-ban.

Hegyi Attila létesítménygazdálkodó: Merész lépések gyakran voltak az Audinál, de megléptük, és ez vitte előre a vállalatot.

Fotós: Csapó Balázs

Csapatban az erő

– Azt vártam, hogy egy stabil cégnél, olyan munkakörben dolgozhassak, ahol egy kis kreativitást is bele lehet vinni a mindennapokba. A kezdetekben erre nagy igény volt, hiszen nem volt mindenre kidolgozott folyamat, nekünk kellett szinte mindent kitalálni a megtapasztaltak alapján. Nagy kihívás volt, de tudtuk, hogy együtt kell dolgoznunk, csapatban, hiszen csak akkor tudunk előre haladni. Szerintem ennek az ereje érezhető ma is. Ezekre a 30 éves alapokra építkeztünk tovább – hangsúlyozta Attila, aki örömmel emlékszik vissza azokra az időkre, amikor egyszerre akár 28 toronydaru is azon dolgozott, hogy a hatalmas pitypangmezőkön gyártócsarnokok épüljenek.



– Emellett szívesen emlékszem vissza a jó hangulatú jubileumi rendezvényekre, melyek alkalmával a munkatársaimmal együtt családjainknak is megmutathattuk, mit is csinálunk egy világszintű cég falain belül. Büszke vagyok rá, hogy olyan kapcsolati hálót tudtam kialakítani, ami a munkám során is rengeteget segít. Ez a hosszú évek alatt hatalmas értéknek bizonyult számomra. Nem felejtem el, amikor megkérdezték, hogy amióta az Audi Hungariánál dolgozom, mit tudtam letenni az asztalra. Erre csak annyit tudtam mondani, hogy hát az asztalt is én hoztam – meséli nevetve. – Manapság már strukturáltabb keretek között, irányított munkafolyamatokkal dolgozunk. Úgy érzem, ahogyan 30 évvel ezelőtt, most is újabb nagy változások előtt áll a vállalat. Azt gondolom, ilyenkor mindig új lehetőségeket kell találni, hogy a fejlődésben segíteni tudjunk – vélekedik Hegyi Attila.

Autók szerelmese

– Kisgyermekkorom óta az autók szerelmese vagyok. Így a kettő, a már említett tudásvágy és az autózás az Audi Hungariánál tud összpontosulni számomra. A motorsportok nagy kedvelője is vagyok, így élénken él bennem az a kép, hogy az Audi ezen a területen is milyen bevállalós múlttal rendelkezik. Minden területen hatalmasat alkottak, legyen az egy komplett jármű, hajtáslánc vagy a győri gyáregység bővülése. Hallva Attilától is, úgy érzem, rengeteg mérföldkövet ért el az Audi Hungaria az elmúlt három évtizedben, és szerintem minden feltétel adott, hogy ez a következő 30 évben is folytatódjon – fűzte hozzá Varga István.

Varga István járműfejlesztő mérnök: Az újdonságok és a fejlődés lehetősége vonzott az Audihoz.

Fotós: Csapó Balázs

Töretlen út

– Merész lépések gyakran voltak, de megléptük. Korszakalkotó és átütő technikák, megoldások, ötletek vitték előre a vállalatot, amihez hatalmas bátorság kellett. És újabbak kellenek, kíváncsian várom, mit hoz az új, Next Level stratégiánk és ebből hogyan profitálunk – mondta Hegyi Attila. Úgy véli, az Audi Hungaria számára egy stabil munkahely, amely biztos megélhetést és nemzetközi kapcsolatokat is biztosít hosszú távon. – A vállalat folyamatos fejlődésének és töretlenségének másik titka a rugalmasság és a kreativitás. Az elmúlt három évtizedben sok olyan feladattal, helyzettel szembesültünk, amire az volt ráírva, hogy „megoldha- tatlan”. Azonban mindig talál- tunk rá megoldást, még akkor is, ha bonyolult volt a célhoz vezető út. A fejlődés jelenlegi iránya is arra mutat, hogy új feladatok jönnek. Ezen az úton pedig újabb kihívásokkal fogunk találkozni. Viszont ha ugyanazzal a töretlen erővel tekintünk rájuk, mint eddig, akkor nincs mitől tartani – fejtette ki Hegyi Attila.

Felkészülés a jövőre

– Ugyan a jövővel foglalkozom a vállalatnál, mégsem vagyok jövőbe látó. Nehéz megmondani az autóiparban, hogy mi lesz az elkövetkezendő évtizedekben. Ugyanúgy, ahogy 1993-ban sem tudhatták előre, mi lesz 30 év múlva az Audi Hungariával. Most is alkalmazkodnunk kell, hiszen Európában egyre inkább előretörnek az elektromos autók és hajtások. Ennek ellenére még nem tudhatjuk biztosra, hogy néhány évtized múlva mi lesz globális értelemben az általános hajtáslánc, de mindenre felkészülünk. Régi vágyam volt, hogy az autóipar és a fejlesztések ütőerén tarthassam az ujjam, most pedig mindez valóra vált. Kíváncsian vá- rom, hova jutunk a következő 30 évben – fogalmazott Varga István.

Melyiket választaná? Megkérdeztük, ha választhatnának, melyik Audi modell tulajdonosai lennének a legszívesebben.

Varga István: – Én ugyan nem voltam még Audi jármű tulajdonosa, de természetesen van olyan a palettán, amit szívesen elfogadnék. Ha egyet választhatnék, akkor az RS 5 Sportback modell lenne.

Hegyi Attila: – Volt már Audim, egy A8 modell, amit imádtam, mert hatalmas vezetési élményt adott. Tervben van, hogy a közeljövőben vásároljak egy Audit. Ha választhatnék, egy S7-es modellre voksolnék.





Ha sikerül megugranunk az elénk gördülő akadályokat, és ez cégszinten sikert eredményez, az valahol a saját sikerünk is.Hegyi Attila

Fotók: Csapó Balázs