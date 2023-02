A kitüntettek méltó helyszínen, a Part Rendezvényházban száztizennegyedik alkalommal megszervezett iparosok és vállalkozók bálja keretében vehették át az elismeréseket a díj alapítóitól.

A rendezvényen elsőként Winkler Károly, sz ipartestület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelve, hogy ezúttal is olyan személyeket ismertek el, akik hosszú évek munkájával kiérdemelték e kitüntetéseket. Ondré Péter, az Agrárcentrum vezetője az iparosok szerepéről szólt, akik a város múltjához is hozzájárultak, építve azt. Egy erős, lokálpatrióta közösség az iparosoké, tette hozzá. Pető Péter, a vármegyei közgyűlés alelnöke is azt hangsúlyozta, hogy példaértékű közösségbe érkezett.