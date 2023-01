A „Hogy érzed magad a bőrödben?” kérdésre érkezett mintegy 30 ezer válasz átlaga a tízes skálán az ötös érték körül mozog, tehát az emberek nagyrészt közepesen érzik magukat. A legboldogabb Vas (5,6 pont), egy hajszálnyival lemaradva követi Győr-Moson-Sopron és Pest (5,5 pont). A legboldogtalanabbak a Nógrád, Borsod-Abaúj és Bács-Kiskun megyében élők. Az emberek biztonságérzete a tavalyi 6,57-os értékről jelentősen, 4,8-re csökkent. A Győr-Moson-Sopronban élők érzik magukat leginkább anyagi biztonságban, szintén elöl végzett Vas és Pest.

Ez összecseng az egyéb adatokkal: a fővárosban és a nyugati határ mentén jobbak a bérek.

A felmérést elemző tanulmány megállapítja, hogy nemek szerinti bontásban nincsenek nagy különbségek, ám életkor, iskolai végzettség és foglalkozás szerint már jelentősek az eltérések. A huszonöt év alattiak a legboldogabbak, és az egyetemet végzettek, foglalkozás szerint pedig a vállalkozók. Ha a családi állapotot nézzük, az állapítható meg, hogy a legboldogabbak a házasságban és kapcsolatban élők, majd az elváltak, őket követik az özvegyek és a legkevésbé boldogok az egyedülállók. Az adatok alapján kiderült az is, hogy minél idősebb valaki Magyarországon, annál elégedetlenebb saját egészségügyi állapotával.

Nem a külső körülményektől függ

Benczéné Timár Irén tanácsadó szakpszichológust arról kérdeztük, hogyan lehetünk boldogok.

– Hogy mikor érezzük magunkat boldognak, az nagyon szubjektív, több összetevője van. Sokan azt gondolják, akkor lennének boldogok, ha ez meglenne, ha az teljesülne… Sokszor külső körülményeket próbálunk megfogalmazni, de igazából nem a külső körülményektől, az anyagi helyzettől függ, hogy az ember meg tudja-e élni a boldogságát és hogy örömét leli-e azokban a dolgokban, amiket tesz – fogalmazott a szakember.

– Akkor érezzük magunkat a legboldogabbnak, ha kedvünk szerint élhetünk. Kétfelé kellene venni a tevékenységeinket, egyrészt azokra, amelyek kötelezőek, másrészt azokra, amiket önmagunkért, a lelkünk feltöltődéséért teszünk. Hogy az életben mennyire teremtjük meg a kötelező feladataink mellett azokat a lehetőségeket, mennyire tudunk teret adni ezeknek, sokszor nem pénz kérdése.

Örömforrások lehetnek

Benczéné Timár Irén azt javasolja, legyenek olyan örömöt, feltöltődést adó tevékenységeink, amelyek a boldogság meg­élését segítik. Példának idézte a gyönyörű néger spirituálékat, amelyeket rabszolgasorban élő emberek alkottak azért, hogy azt a nehéz helyzetet túl tudják élni. Hihetetlen nagy belső erőt tudott adni számukra, de számtalan irodalmi példát is hozhatnánk arra, kinek milyen látásmód segített a nehéz helyzeteken túljutni és tudott valamilyen örömforrást adni.

Fogadjuk el a világot!

– A kötelező feladatok, a munka megélése is érdekes kérdés. Nagyon szerencsések azok, akik olyan munkát végeznek, amiben jól érzik magukat. Egy kötelező feladatot találhatok rossznak és láthatom csak a negatív oldalát, de meg kell tenni. Ám választhatom azt a megoldást is, hogy megkeresem a jó dolgokat benne. Jó lenne, ha a mindennapi életben a kötelező napi tevékenységeinkre egy kicsit más szemüvegen keresztül tekintenénk. Akár részekre bontva lássam azt, mi az, ami tetszik, ami élvezetet ad, vagy mit érek el vele. Nagyon fontos, hogy legyenek átlátható céljaink, de az ahhoz vezető úton közbeeső, apró célok is, melyek elérése újabb és újabb örömforrás – tanácsolja a szakember, aki arra is felhívja a figyelmet, hogy a boldogság megéléséhez nagyon fontos a belső kontroll. Az, hogy ne másokkal hasonlítgassam magam, hanem legyen egy olyan belső önképem, amellyel elégedett vagyok, magamhoz mérjem azt, amit elérek. A világvizsgálatokban minket, magyarokat a pesszimista szemlélet jellemez, mert mindent akarunk. Fontos lenne, hogy a világot el tudjuk fogadni a hibáival, a nehézségeivel együtt, és tudjunk pozitív életszemlélettel élni. Ebben sajnos még nem járunk élen.