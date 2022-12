A helyi adóztatás helyzetéről, az adóbevételek alakulásáról kapott tájékoztatást legutóbbi ülésén a csornai képviselő-testület. Kiderült, egyes adónemekből „túlteljesítés” van, azaz a tervezettnél nagyobb összeg érkezett az önkormányzat számlájára. Szalainé dr. Németh Annamária jegyző elmondta, hogy a vírushelyzetre való tekintettel az ipar- űzési adóból kedvezményt kaptak a vállalkozások. Az így kieső bevételt azonban az állam 2021-ben és 2022-ben is kompenzálta. A jegyző hangsúlyozta: 2022-ben például 958 vállalkozás volt jogosult a támogatásra.

2021-ben is százmillió forint feletti volt az az összeg, illetve 2022-ben százhúszmillió, amit az önkormányzat a kiesett bevétel pótlására kapott.

Az idei évben magánszemélyek kommunális adójából 48 millió forintot tervezett az önkormányzat. Ehhez képest szeptember 30-ig 47,9 millió forintot fizettek be a helyiek, ami 99,8 százalékos teljesítés. Az adó mértéke 2020-tól lakásonként és lakásbérleti jogonként 12 ezer forint. Az adóztatott tárgyak száma 4164, melyekkel 4022 adózó érintett. A jelentésben is olvasható és Szalainé dr. Németh Annamária is kiemelte, hogy a törvény közel 32 ezer forintos adómaximumot engedélyez ebben az adónemben, így Csorna ennek 38,5 százalékát alkalmazza. Iparűzési adót a településen 741 cég, valamint 966, folyamatosan működő egyéni vállalkozó fizet. A tervezett bevétel ebből 500 millió forint volt, mellyel szemben az érintettek szeptember 30-ig befizettek már 639,4 millió forintot. Ez 127 százalékos teljesítés. Ha 2021-hez viszonyítjuk a számokat, akkor megállapítható, az év ugyanazon időszakáig a településen idén csaknem 50 millió forinttal több érkezett az önkormányzat számlájára.

A talajterhelési díj 400 ezer forinttal szerepelt a tervek között, szeptember 30-ig azonban 171 százalékos volt a befizetés, azaz 685 ezer forint. Ezt a tételt egyre kevesebben fizetik, mivel az eddig kimaradt ingatlanokat is egyre többen kötik rá a szennyvízcsatorna-rendszerre. A talajterhelési díj mértéke egyébként Csornán 1800 forint köbméterenként.

Napirenden a helyi adórendeletek felülvizsgálata is szerepelt a testületi ülésen. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester megjegyezte: sem új adónem bevezetésén, sem a jelenlegiek mértékének emelésén nem gondolkodik a városvezetés.