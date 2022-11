Budapesten a panellakások az október óta eltelt másfél hónapban 45 nap alatt gazdára találnak. A sor-, iker- és családi házaknál 115 nap kell ehhez, a téglalakások pedig 82 nap után kerülnek új tulajdonoshoz.

A vidéki nagyvárosokban szintén a panelek állnak az élen, 59 napos eladási idővel. Az ottani téglalakásoknak majdnem három hónapra, a házaknak pedig 130 napra van szükségük, hogy vevőre találjanak. A községek eladó házait átlagosan 117 nap alatt lehet eladni.

A tulajdonosok a lassulás fényében már másként árazzák az eladó ingatlanokat, mert az eladó lakások és házak árai már szeptember óta stagnálnak.

A lakáspiacon is érzékelhető a bizonytalanság, amely részben a lassuló gazdasági növekedéssel, a magas inflációval és a háztartások kiadásainak növekedésével magyarázható. Így a vásárlóerő is mérséklődött, ami visszafogja a lakáspiaci dinamikát. Ugyanakkor ahhoz, hogy ne legyen komolyabb megtorpanás, szükség van arra, hogy az eladók is alkalmazkodjanak a helyzethez az árazással. Ezt pedig az értékesítési idő alakulásán lehet lemérni - derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből, amely azt vizsgálta, hogy a negyedik negyedévből eltelt másfél hónapban, azaz októbertől november közepéig mennyi idő alatt találtak gazdára a különböző településeken - Budapesten, megyei jogú városokban, községekben - lévő lakóingatlanok.

A garzonok még hamar elmennek

“Az értékesítési idő alakulásából jól látszik, hogy a kisebb alapterületű, 40 négyzetméternél kisebb panel és téglaépítésű garzonlakások nagyon gyorsan elkelnek Budapesten és a nagyvárosokban is. Egyrészt az alapterület miatt ezek olcsónak mondhatóak. Valamint a befektetési célú vásárlók számára is ezek a legvonzóbbak.” - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az ingatlan.com adatai szerint az október óta eltelt időszakban Budapesten a panellakások átlagosan 45 nap alatt keltek el, ezen belül a 40 négyzetméter alattiak mindössze 36 napot töltenek a piacon. A 40-79 négyzetméteres fővárosi panellakások eladásához kétszer ennyi idő kell, de még így is kevesebb mint 70 nap alatt jöttek vevők. A budapesti téglaépítésű garzonlakások értékesítési ideje 51 nap, a 40-79 négyzetmétereseké pedig 74 nap, azaz két és fél hónap. Budapesten a sor-, iker- és családi házaknak már több mint 100 napra volt szükségük az eladáshoz.

A fővárosihoz hasonló eredmények láthatók a megyeszékhelyeken: a panelek találtak gazdára a legyorsabban, 59 nap alatt, a téglaépítésű lakásoknál 89 napos az átlag. Előbbiekből a 40 négyzetméter alattiak 49 napig, utóbbiakból pedig a garzonok 63 napig voltak a piacon. A megyei jogú városok házainak eladására ugyanakkor 114 napig vártak a tulajdonosok. A községekben a házak értékesítése 117 napot vett igénybe.

Korábban sokan beragadtak

Az ingaltan.com szakértője elmondta, hogy a tulajdonosok már egyre inkább felismerik a reális árazás jelentőségét az eladási folyamatban. “A friss adatokból az látszik, hogy a piacra lépő tulajdonosok tényleg szeretnének túladni az ingatlanon belátható időn belül. Ezt leginkább azzal tudják elérni, hogy már nem árazzák túl olyan mértékben, mint ahogy az elmúlt években ez megszokott volt. A csökkenő keresletre adott reakcióként az árak a legtöbb helyen szeptember óta már csak stagnálnak.” – tette hozzá Balogh László.