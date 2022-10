Elhangzott, hogy Győrben összesen 150 négyzetméternyi csarnokban folyik a termelés; az optimalizálás jegyében most egy 28 ezer és egy 20 ezer négyzetméteres csarnokot beköltöztetnek egy 67 ezresbe. Korábban a gyárnak mindig volt neves külföldi partnere, jelenleg nincs, de erőteljesen keresik. Értékesítik a használaton kívüli ingatlanokat. A vezetők 90 százalékát lecserélték, az érkezők fele cégen belülről jött.

Hetzmann Béla vezérigazgató kifejtette, jelenleg a Rábában a gyártási folyamatokat optimalizálják. A cég jelentős múltja ellenére az utóbbi években nem járműgyártó volt, inkább futómű-, főalkatrész- és felépítménygyártó. Bemutatta a tulajdonosi kört: a legnagyobb, 57 százalékot a N7 Holding birtokolja (ebbe a holdingba csoportosította át a magyar állam az össze katonai befektetését, például az Arzenál fegyvergyárat), 20 százalék a Széchenyi Egyetemért Alapítványé, 24 százalék magánemberekhez tartozik, külföldi egy százalék. A Holdingon belül mások mellett a Rába Futómű Kft tavaly 30.6, a Járműalkatrész Kft. 14.6, a Rekard Kft. 3.4 milliárdos árbevételt ért el. Az elmúlt évben a bevétel 60 százaléka a futóművek és alkatrészeik eladásából származott.

Napelemparkot hoznak létre

Hetzmann Béla kiemelte: az energiaárak növekedése miatti pluszköltségük a sokszorosa a korábbi évek nyereségének. Korábban ők is 40-60 eurós áron vették az energiát, amit most átlagosan 350 euróért. Takarékoskodással, új szerződések kötésével így is több százmillió forintot spórolnak egy évben. A következő három évben az elmaradt beruházásokat is pótolják, annyi fejlesztés lesz, mint az elmúlt hét évben összesen. A beruházások 53 százaléka a gépparkot érinti, 23 százalék az ingatlanokat, a napelempark létrehozása 12 százalékot. Ez utóbbira az engedélyt augusztusban megkapták. Hangsúlyozta, hogy egyes területeken a Rába nagyon jó, de inkább az a jellemző, hogy túl sok terméket állít elő középszerűen. Erre példaként azt hozta fel, hogy a 150 milliárd forintos árbevételű Rába kis sárvári üzeme háromezer cikkszámmal rendelkezik elenyésző árbevétellel.

Felfutóban a futóművek

- Jelenleg 1250 saját, kétszáz bérelt dolgozónk van. Az energiaválság miatt kivetett uniós szankciók alig érintik a céget, mert az orosz piacunk az árbevételekhez képest elenyésző. A jövőben a súlypontot azokra a termékekre helyezzük, amiben a Rába valóban jó, a kiválasztott termékcsaládhoz viszont komoly beruházások kapcsolódnak majd - nyilatkozta a Kisalföldnek Hetzmann Béla. Kiemelt termékeik a futóművek, futómű-főalkatrészek, fémszerkezetek, felépítmények gyártása, és dicsérte az üléseket és vázakat készítő móri részleget, utóbbi termékeinek a Suzuki a fő vevője. Legnagyobb vevőjük a Scania és a Volvo, nekik kamionok futóműalkatrészeit gyártják. A traktorgyárak közül a John Deerrel és a Claassal szoros a kapcsolatuk.

ALCÍM Egyelőre marad a Rábaring

A friss hírről, az écsi Rábaring eladásáról szólva lapunknak azt mondta: idén az ingatlanpiaci helyzet miatt valószínűleg nem hirdetik meg, csak a későbbi értékesítéshez kértek jóváhagyást. A Marmon-Harrington és az Rheinmetall MAN Military a legjelentősebb hadiipar vevőik, várható a kooperáció erősödése. A végére egy érdekesség: az arculatváltás jegyében októbertől új, elegáns munkaruhát kap minden dolgozó.