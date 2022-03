− Szeretnénk lehetőséget adni a fiatal tehetségeknek a fejlődésre, a program befejeztével pedig arra, hogy karriert építsenek a világ egyik vezető járműipari vállalatánál, a Danánál – mondja Gerőová Mária, a Dana magyarországi HR-szolgáltató központjának vezetője a cég 2016-ban indult gyakornoki programjáról és annak küldetéséről. − A meghirdetett helyekre minden évben sokan jelentkeznek, a felvételt nyert gyakornokok pedig megkapják tőlünk azt a maximális odafigyelést és támogatást, amire szükségük van a beilleszkedéshez és egy nagyvállalat működésének megismeréséhez. A gyakornoki program minimum három hónapra szól, de a résztvevők többsége egy-másfél évig dolgozik nálunk gyakornokként. Sőt, a többségük főállású munkaviszonyba is áll a Danánál, ugyanis azokat a pozíciókat, amelyekre pályakezdőket vagy 1−3 éves gyakorlattal rendelkező szakembereket keresünk, 90 százalékban a saját gyakornoki programunkból töltjük fel.

Rálátás minden területre

A gyakornokok többsége a győri Széchenyi István Egyetemről érkezik, amellyel stratégiai megállapodása van a vállalatnak. Jelenleg csaknem negyven gyakornok dolgozik és tanul a Danánál, amelynek mind a négy győri gyáregységében tárt karokkal várják őket. A gyárak közötti átjárhatóság biztosítja, hogy a hallgatók még teljesebb képet kapjanak az iparágról, így lehetőségük van arra is, hogy akár szakterületet váltsanak a program ideje alatt, hiszen az egyetemi képzésben nem válnak szét annyira az egyes szakterületek, mint az iparban, a napi gyakorlat során. Viszont mindegyikben közös az angolnyelv-tudás, ami alapkövetelmény a gyakornokoknál, aktívan használják is a mindennapi munkájuk során.

– A gyakornokok kiválasztási folyamata szinte semmiben nem különbözik a főállású pozíciókra történő kiválasztástól. Nagy felelősséget, komoly feladatokat kapnak, és számos projektbe bevonjuk őket – mondja Gerőová Mária. A Dana gyakornokai általában hetente három napot töltenek a cégnél, ez idő alatt valós munkakörnyezetben tanulhatnak bele a választott szakmájukba. Dolgoznak náluk gyakornokok a többi között az IT-, a termelési, a beszerzési és a HR-osztályokon, de a legnagyobb érdeklődés a mérnöki területek iránt van. A vállalat természetesen szem előtt tartja, hogy a gyakornokok elsősorban egyetemi-főiskolai hallgatók, így rugalmasan igazodik a kötelezettségeikhez, hogy mindkét fronton helyt tudjanak állni. S bár a járműipar még mindig férfiközpontú világ, a Dana figyel a sokszínűségre, és örömmel látja a női gyakornokjelölteket is, akikből évről évre egyre több van.

Gyakorlatból karrier

Nem túlzás azt állítani, hogy a Dana gyakornoki programja nemcsak tudást és tapasztalatot, hanem karriert is kínál a jelentkezőknek, a legtöbb gyakornok ugyanis – immár főállású munkatársként – friss diplomásként is a vállalatnál marad. Nem vesznek zsákbamacskát, amikor jelentkeznek egy adott pozícióra, hiszen addigra már ismerik nemcsak a vállalatot, hanem a leendő feladataikat, kollégáikat, főnökeiket is.

Így történt Gerőová Mária esetében is, aki a Dana gyakornoki programjának „élő reklámja”: gyakornokból vált évek alatt az egyik győri gyáregység HR- és a magyarországi HR-szolgáltató központ vezetőjévé. Sőt, az ő nevéhez fűződik a program kidolgozása, úgyhogy tudja, milyen hatékony ugródeszka lehet egy jól eltalált gyakornoki pozíció.

– Nekem a Dana biztonságos közeget jelentett, amikor 2015-ben nemzetközi tanulmányok szakos hallgatóként idekerültem. Annak ellenére, hogy a Dana Győr egyik legnagyobb munkáltatója, családias a légkör, miközben a multinacionális környezet minden előnyét is élvezzük. A közeg pörgős, rengeteg az érdekes feladat, ezért sokat lehet tanulni. A tehetséges gyakornokoknak vonzó karriert kínálunk, az elmúlt évek pedig bizonyították, hogy eredményesen tudunk együtt dolgozni, minden vezetőnk szívesen veszi a szárnyai alá a tehetségeket – mondja Mária.

Nemes Máté jelenleg Belgiumban dolgozik kiküldetésben, koordinátorként.

Mély vízben is boldogultak

Rengeteget tud erről mesélni Nemes Máté, aki járműmérnökként végzett, és négy évvel ezelőtt a munkavédelem területén helyezkedett el gyakornokként a Danánál. Akkor kezdte meg a működését a negyedik gyáregység, és a géptelepítéseknél, a munkafolyamatok kialakításánál jól jött a mérnöki szemlélet a munkavédelemben.

– Egyből mély vízbe kerültem, de befogadott a csapat, megkaptam minden segítséget a munkához. Élveztem, hogy változatosak a feladatok, és részt vehetek nagyobb projektekben is. A gyakornokként szerzett tapasztalataimat most is kamatoztatom, jelenleg koordinátorként segítem több mint húsz, kiküldetésben részt vevő kolléga beilleszkedését a Dana belgiumi gyáregységében. Örülök, hogy ez alatt a viszonylag rövid idő alatt, amit eddig eltöltöttem a vállalatnál, több területen is kipróbálhattam magam, szakmailag és emberileg is rengeteget fejlődtem – véli Máté.

A mély vízről és a kihívásokról sokat tudna mesélni Sütő Tibor is, aki mérnök-informatikusként erősíti a Dana csapatát, s már gyakornokként olyan jelentős feladatokban vehetett részt, mint az Ipar 4.0-s termelésirányítási rendszerek fejlesztése és bevezetése. Néhány hónappal később már állásajánlatot is kapott, s ma már – a Dana globális csapatának tagjaként – több ország Dana-gyárainak dolgozik.

Bár eleinte új volt nekem az ipari szféra, volt időm és lehetőségem tanulni, így ki tudtam bontakozni. Ebben az első perctől kezdve partner volt minden kollégám, segítettek fejlődni – mondja Tibor, aki szintén kiemelte a munkája változatosságát. – Nem túlzás, hogy az elmúlt négy évben nem kellett végeznem kétszer ugyanolyan feladatot. Minden műszaki probléma más, nincs két egyforma megoldás sem. Mindig újat tanulok, úgyhogy a munkám soha nem lesz egyhangú.