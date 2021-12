A minőségellenőr legfőbb feladatai

A gyártáshoz, termeléshez és sok egyéb folyamathoz szorosan kapcsolódnak a minőségellenőrzési folyamatok. Ezek biztosítják, hogy az adott cég mindenben megfelel a kívánalmaknak, tevékenységük kontrollált, ellenőrizhető és lekövethető. Ennek megítélése azonban képzett szakembert kíván.

Ahogy a nevéből is érezhető, a minőségellenőri állás egy kifejezetten felelősségteljes munkakör. Az ilyen feladatkörben dolgozók fő feladata a gyártás során felmerülő hibák kiszűrési, a termelési folyamatok ellenőrzése és esetleges optimalizálása. Lényegében a minőségellenőrön múlik az, hogy minden ehhez kapcsolódó folyamat gördülékenyen, költséghatékonyan és megfelelő színvonalon működjön, kizárva az esetleg felmerülő hibákat.

A munkakörben a folyamatok mellett az egyes alkotóelemek, alkatrészek és késztermékek ellenőrzése is fontos szegmens, hiszen ez garantálja az egyenletes termékminőséget, illetve az optimalizáláshoz szükséges információk is innen szűrhetők le. A minőségellenőrnek a kiadott utasítások és előírások szerint kell végeznie feladatát, ehhez pedig mélységeiben szükséges ismernie a gyártási és mérési folyamatokat, készülékeket. A minőségellenőr képzés során az ehhez szükséges alapok kerülnek lefektetésre.

A jó szakember ismérvei

A minőségellenőr képzés célja jól felkészült szakemberek kitermelése, így természetesen az oktatás is ennek szellemében zajlik. De honnan tudhatjuk, hogy egy szakember jól felkészült, mi jellemzi az igazán hozzáértő minőségellenőrt. Egyrészt a minőségellenőrnek szüksége van bizonyos manuális képességekre, mely segítségével az utasításoknak és előírásoknak megfelelően képes dolgozni. Ebbe beletartozhat a különböző gépek kezelése és egyes műszaki rajzok értelmezése is. A minőségellenőr képzés erősen gyakorlatorientált, így e készséges alapjai is elsajátíthatók, a munka során pedig tökéletesíthetők.

A jó minőségellenőr ismeri és képes alkalmazni a szükséges szabványokat, ismeri a hozzájuk kapcsolódó jogszabályi előírásokat, illetve ismeri a különféle minősítési és mintavételi módszereket. Ezek együttesen vértezik fel azzal a tudással és képességgel, mely által megfelelően képes kezelni a minőségirányítási folyamatokat. A munka része a precíz dokumentáció is, hiszen fontos a lekövethetőség. A kapcsolódó dokumentumok ismerete, a jegyzőkönyvek létrehozása is fontos részfeladat a minőségellenőri munka során.