A sport iránti megszállottság elkíséri

A sport iránti érdeklődése is diákkorából származik. Ifjúsági koráig focizott, aztán megsérült, de nem hagyta el a csapatot. Még középiskolás volt, amikor a felnőttfocicsapat felkérte intézőnek, így aztán ott ragadt. Ötven éven át különböző egyesületi vezetői tisztségeket töltött be, az 1970-es évek végétől kezdett sporttörténeti kutatással foglalkozni. A ménfőcsanaki sport történetét szerette volna feldolgozni, de a kutatásai során győri sporthoz kapcsolódó dokumentumokat is talált egészen a kezdetektől, így azt is megírta, ami a későbbi sporttörténeti könyvek alapjául is szolgált. Érdekes dokumentumai, széles ismeretei birtokában lapunk, a Kisalföld sportrovatának is dolgozott. Cikkeket írt, 18 évig tudósított a ménfőcsanaki focicsapat mérkőzéseiről.

Akkor még nem volt mobiltelefon, internet – meccs után hazament és telefonon diktálta be a tudósítását.

A szülőföld szeretete

– 1990 előtt helyi szervezetek csak a Hazafias Népfront égisze alatt működhettek. A ’70-es évek végén tagja lettem a Győri Honismereti Szakkörnek, ami a Széchenyi István Művelődési Házban működött a megyei főlevéltáros, dr. Sári István vezetésével. Így beoltódtam a helytörténeti kutatás iránt is, majd egy helytörténeti klubot alakítottunk 1985-ben – idézte fel a kutató helytörténeti érdeklődésének motivációját. Nem véletlen, hogy hetedmagával megírta a Ménfőcsanaki helytörténeti tanulmányok című hiánypótló könyvet, de az írás, a kutatás mindig lételeme maradt, mára 11 kötete jelent meg. Mikor aztán 77 évesen azt gondolta, több könyv írásába már nem fog, felkérték a 75 éves ménfőcsanaki templom történetének megírására. Nem tudott nemet mondani, így tehát nyomdakész az anyag.

De nem csak az írás volt a hobbija.

– 1990-ben megalakítottuk a Független Polgári Keresztény Kört, aminek nagy sikere volt. Akik nem akartak az akkor alakuló pártok munkájában részt venni, de a közéletben tevékenykedni szerettek volna, azok csatlakoztak hozzánk. A kör a mai napig él, de ma már Ménfőcsanaki Baráti Kör név alatt. Itt mindenkinek helye van, aki tenni akar a városrészért – jegyezte meg Szabady János.