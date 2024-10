Mint az alábbi videón látható, Azi és Ameca, a két humanoid locsogással üti el végtelenül sok idejét. Az Engineered Arts asztali robotjai 32 működtető elemből állnak, melyből 27 csak az arcukat, 5 pedig a nyakukat vezérli. Természetesen mesterséges intelligenciától kapták társalgási képességüket, a legújabb GPT-4o támogatást is, ami képessé teszi őket, hogy önállóan, akár egymással beszélgethessenek.

A MAB Robotics lábakkal mozgó robotokat fejleszt az ipari infrastruktúra ellenőrzésére és karbantartására. A technológiát föld alatti infrastruktúra, például a vízcsatornák ellenőrzésére vetik be. Ilyen környezetben elengedhetetlen feltétel, hogy ellenálljanak a magas páratartalomnak és – nyilván – tökéletesen vízhatlannak kell lenniük. Ez az innováció egyedülálló szolgáltatást kínál bizonyos karbantartási feladatokra.

A G1 robot álló helyzetben akár 1,4 méteres távolugrásra képes, ami valószínűleg a világ leghosszabb ugrása, amit humanoid robot valaha is elért. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy mindössze 1,32 méter magas.

Az SDS ("See it. Do it. Sorted") új módszereket vet be az intuitív négylábú készségtanuláshoz, kihasználva a GPT-4o vizuális képességeit. Általa a Unitree Go1 robot képes egészen különböző mozgásformákat tökéletesen utánozni, miközben nem veszít stabilitásából.

Nem tudni, mennyire komoly ez a cipő kontra cipő nélküli robot-teszt, de azért érdekes.

Íme TRON 1, az első multimodális kétlábú robot! Innovatív „három az egyben” moduláris felépítésének köszönhetően a TRON 1 könnyen válthat háromféle közlekedési mód között.