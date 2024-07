Élbolyban Valter Attiláékkal

– Hogy értékeli a pannonhalmi kerékpáros országúti országos bajnokságot?

– Elégedett vagyok, bár némi hiányérzet még mindig munkál bennem. Az, hogy Valter Attilával, Fetter Erikkel, Dina Mártonnal és Peák Barnával az utolsó 200–250 méter előtt még együtt tekertem, abszolút pozitív. Ami miatt akad némi üröm az örömben, az az, hogy az U23-as mezőnyben „csak” második lettem az ötödikként befutott Feldhoffer Bálint mögött.

– Laikusként nézve, szemtelenül fiatalként akár még a nagy hazai négyest is meglephették volna az apátság árnyékában. Volt ennek a realitása?

– A verseny előtt nem gondoltuk volna, hogy ennyire Valter Attiláék nyomában maradunk. A teljes képhez tartozik, hogy Attila nem volt 100 százalékos állapotban az idei ob-n, kisebb betegséggel küzdött, vagyis ez is szerepet játszott a szoros befutóban. Előzetesen arra építettem a stratégiát, hogy saját kortársaimra, Feldhoffer Bálintra és Valent Márkra figyelek. Jól ismerem a srácokat, ők is engem, mindhárman korábban a Cube Csömör színeiben tekertünk. A taktikai csatánkból most Bálint került ki nyertesen.

Már 8-9 évesen az apátságnál tekert

– A pannonhalmi ob hazai pálya önnek, milyen érzés volt itt versenyezni ezer kerékpáros-szurkoló előtt?

– Valóra vált álom, ami történt. Érzelmileg közel áll hozzám az országos bajnokág pályája, ismerem a kör minden szegletét, itt szerettem a bringázásba. Akkoriban édesapámmal Töltéstaván laktunk, gyakran kerékpároztunk át az apátsághoz. 8–9 évesen még nehezen másztam meg Pannonhalma központjából a monostorhoz vezető utat, így többnyire a másik oldalról, Tóthegy felől „támadtunk”. Az emlékeket csak fokozza, hogy az idei országos bajnokságon több barátom drukkolt nekem. Remélem, az országúti ob-t hosszú ideig Pannonhalmán rendezik, ahol a felnőttek között minimum dobogóra szeretnék állni a jövőben. Ez bakancslistás célom.