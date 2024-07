A sors úgy hozta, hogy egész életében hobbiból végezte a kutatásait, gyűjtéseit, mert másfelé kanyarodott az élete, ám mindig örömmel áldozta erre a szabadidejét, és a honismereti munka is a szívügye. Nem csak kutatott, tanította is a fiatalokat, hogy a múltat megismerjék, hiszen ma már teljesen megváltozott a világ. A falvakban is eltűntek a régen szokásos közös munkák, az aratás, a kukoricafosztás, -morzsolás, tollfosztás. Mára a több generáció együttélése is megszűnt, így az ismeretek szóbeli hagyományozása is elmarad. Ezek helyett kellenek ma már a könyvek, kiadványok, mert ezekbe össze lehet gyűjteni a múlt ezernyi emlékét.

Balázs Lívia több mint fél évszázada gyűjti egy letűnt időszak emlékeit. Fotó: Molcsányi Máté

Nyomdában az új könyv

– „Nevetek” címmel most készült el egy könyvünk dr. Lanczendorfer Zsuzsanna alkotótársammal. Már nyomdában van, ebben a névnapokhoz fűződő időjárás-jóslásról szóló mondókák, gyerekjátékok, csúfolók olvashatók főként a sokoróaljai és rábaközi gyűjtéseinkből. Azt szeretnénk, hogy ezek a régi folklóralkotások a mai gyerekek számára megismerhetők és továbbvihetők legyenek. A mondókákat édesanyjuktól, óvó nénijüktől megtanulják, remélhetőleg majd gyerekeiknek is továbbadják, így fennmaradhatnak, továbbélhetnek őseink bölcsességei és játékos rigmusai. Belekukkantani az elődeink életébe, kicsit részese lenni a múltunknak fantasztikus dolog.

Nem szabadna elfelejtenünk azt, hogyan éltek az elődeink, hogy jobban értékelhessük a jelenünket. A mondák ismerete például érzelmileg kötheti az embert ahhoz a helyhez, ahonnan jön. Hisz ez a múltam, ezek a gyökereim, de ez egyben én is vagyok, akinek feladata, hogy a gyökér álmait felszínre hozza, megmutassa – vallja a néprajzkutató, aki jelenleg olyan gyűjteményen dolgozik, amelyben a Rábaköz hiedelem- és történeti mondái, ufó- és igaz történetei jelennek meg, de szeretne a rábaközi mondákból, falucsúfolókból a gyerekeknek is készíteni egy könyvet, amely kaput nyithatna szülőföldjük múltbeli csodáira.