– Voltak-e emlékezetes adások? Olyanok, amelyek megragadtak benned, és máig jó emlékekkel gondolsz vissza rá?

– Az első fotózás nagy kedvencem volt, mert az volt életem első és meghatározó stúdiós nagy fotózása. Ráadásul még át is alakítottak, levágták a hajam, és frufrut kaptam. Egy másik személyiségem jelent meg a fotókon, amin még én magam is meglepődtem. Aztán jó élmény volt az is, amikor egy szakállas agámával kaptak lencsevégre. A tiroli fotózás nagyon nehéz volt számomra, akkor egy magas jeges sziklán kellett pózolnunk Ausztriában.

– Mennyire tudtál bevállalós lenni a műsorban? Voltak azért nehéz pillanatok és szituációk. A legnevesebb fényképészek készítették a képeket rólatok, említve akár Nánási Pált, Zólyomi Norbertet.

– Természetesen voltak nehéz pillanatok. Be kellett vállalni a fehérneműt, a bőrszínű body-t, mellette fél és teljes akt fotózásokat. Nem volt probléma számomra, tudtam, hogy ez egy verseny, ahol bizonyítani kell, a nehezebb feladatokban pedig még jobban.

A fotózásokon mindenki nagyon kedves és segítőkész volt. Nem volt bennünk megfelelési kényszer. Igyekeztem kihozni magamból a maximumot, függetlenül attól, hogy ez a zsűrinek tetszik, vagy sem. Erős mentális képességek kellettek ehhez a versenyhez. Sok feladat azon dőlt el, hogy fejben rendben vagy-e. És nem csak az volt a kérdés, hogy fáj-e a lábad a magas sarkúban nehéz terepen, vagy, hogy fázol-e lenge öltözetben a tiroli hegyekben. Jéghidegben, egy szál body-ban helytállni, úgy, hogy a képeken nem látszódhat semmi... Nagy dolgokra képes az emberi test és akarat. Nincsenek határok.

– Végül ötödik lettél a legszebb lányok között. Azért a végjáték nem úgy sikerült gondolom, ahogy eltervezted?