Next Top Model Hungary 1 órája

Zord körülmények között is ragyogott Jávori Lili, a rábapatonai szépség – fotók

A TV2 csatornán fut a Next Top Model Hungary, amiben hazánk legszebb modelljei versengenek egymással. Győr-Moson-Sopront a rábapatonai Jávori Lili képviseli, a nagyszabású Next Top Model Hungary-ban. Zord körülmények között is ragyogott Jávori Lili.

Ollári Gergely Ollári Gergely

Folytatódott a rábapatonai Jávori Lili kalandja a Next Top Model Hungary-ban. Zord körülmények között is megállta a helyét legutóbb. Zord körülmények között is ragyogott Jávori Lili, a rábapatonai szépség.

Fotó: Udvardi Attila/TV2 A csapat a múlt vasárnapi adásban Ausztria felé vette az irányt, a lányokra háromezer méter magasan, Tirolban vártak feladatok. Zord körülmények között is bizonyított Jávori Lili. Egy hószános kikapcsolódással és wellnessezéssel hangolódtak a másnapi fagyos fotózásra a lányok, ahol egy bikiniben és kabátban kellett pózolniuk. Cinti és Gabi konfliktusától volt hangos a lányok szállása, de Cinti Hawával is összekapott. Zord körülmények háromezer méteren Lili továbbra sem folyt bele a veszekedésekbe, vitákba, de úgy érzi, hogy egyre negatívabb a hangulat, és főleg Gabi viselkedése vált ki belőle rossz érzéseket. A fotózás során magas sarkú cipőt kapott, jégcsapokon kellett benne felmásznia a falra, végül sikeresen megoldotta a feladatot. Bírta a hideget, de megerőltetőnek érezte.

Zord körülmények várták Jávori Lilit. Bírta a hideget, de megerőltetőnek érezte. Fotók: Udvardi Attila/TV2

Lili az adásban, amikor meglátta a kifutót, gyomorgörcse lett – egy befagyott tavon kellett végig vonulniuk, havas, csúszós terepen. Tűsarkú cipőt kapott, emiatt voltak félelmei, például, hogy beleragad a hóba. A zsűri viszont megdicsérte, kitartotta a pózt és nem úgy tűnt, mintha nehéz lenne számára ebben a cipőben közlekedni. Azt mondta, unokáinak is mesélni fogja ezt az élményt. A hármasukról (Vivi, Jávori Lili, Mészáros Lili) készült fotók tetszettek a zsűrinek, szerintük olyan, mint egy kampányfotó. Jávori Lili hajszál híján csúszott le a heti győztes címről, viszont továbbjutott a versenyben. Így jövő héten is szoríthatunk a rábapatonai szépségnek. Korábban írtuk: Next Top Model Hungary – A divat és szépségipar nagyszabású showjában feltűnik a rábapatonai Jávori Lili is, aki korábban indult már szépségversenyen, amiről a kisalfold.hu is beszámolt. Tavalyelőtt decemberben a Nemzeti Szépségverseny, a Miss Hungary döntőjében a korona a 19 éves győrújbaráti szépség, Horváth Boglárka fejére került, első udvarhölgye pedig Jávori Lili lett.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!