A Duna ezer ágra szakadva hálózza be a Kisalföldet, egyedülálló természeti környezetben. A Mosonmagyaróvártól Győrig tartó vízi túrán e hangulatos táj megismerésére nyílt lehetőség most hétvégén.

A legvagányabbak a Mosonmagyaróvártól Győrig tartó 75 kilométeres szakaszt választhatták, de a 45 kilométeres, Kimlétől induló túra is figyelemre méltó. Be lehetett kapcsolódni az eseménybe Dunaszegen és Győrzámolyon is, hogy aztán az Aranyparton evezzenek célba a résztvevők.