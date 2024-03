– Mivel töltik idejüket tél végén a méhek? – kérdeztük Királyfi Pétert, a győri polgármesteri hivatal ellenőrzési referensét. – A tisztítórepüléssel a kaptárakban és a külvilágban is felerősödnek a munkafolyamataik. Ez az első tömeges kirepülésük lakóhelyükről, ami februárban, 10–12 Celsius-fokos hőmérsékletnél már megkezdődik – mondta.

– A tisztítórepülés során a felgyülemlett salakanyagoktól szabadulnak meg a méhek, a kaptár belső takarítását, a tél alatt elhullott társaik kihordását végzik. A méhész ekkor megfigyeli, milyen életjelenségeket mutatnak a rovarok. Szükség esetén vízzel, élelemmel látja el őket (szörp, cukorlepény), ami az idei tél enyhesége miatt is többletet igényel. A méhek már az első kirepüléskor is keresik a virágport adó mogyorót, hóvirágot. Április, május a várva várt tavaszt meghozzák, ekkor már bőven találnak virágport a mandulás, égeres és nyárfás területeken. A füzek már nektárt is termelnek – részletezte Királyfi Péter, a győri polgármesteri hivatal ellenőrzési referense.

– Miért kell odafigyelnünk a méhek jólétére?

– A méhek hasznossága az emberi élet fenntartásában elvitathatatlan. Az általunk fogyasztott termékeik jótékony élettani hatásai mellett a legfontosabb feladatuk a növényvilág szaporodásának fenntartása a beporzással, így az emberi táplálék-utánpótlás biztosítása. A beporzással ötvenszeres hasznot hoznak a méhészeti termékek értékével, amit európai felmérés is alátámaszt. Fontos feladatunk tiszteletük mellett a megóvásuk, munkájuk segítése és életük védelme.

– Mit tehetünk értük?

– A környezetünk virágosításával sokat segíthetünk. Lehetőségünk szerint méhbarát kertet, balkont alakíthatunk ki borsmenta, kakukkfű, metélőhagyma, zsálya, levendula, oregánó (főzésben ételízesítők) és orgona, évelő őszirózsa, dísznapraforgó, körömvirág stb. ültetésével. A méhekért és méhészetekért sokat tehetünk, ha magyar méhészetek termékeit vásároljuk.

A virágokon és víztároló edények környékén megjelenő rovarok emberre veszélyt nem jelentenek, amennyiben nem háborgatjuk őket munkájuk végzésében. Az előforduló, méhek által okozott szúrás következményeinek enyhítésére házi praktikák, súlyosabb tünetek vagy allergia jelentkezése esetén orvosi ellátás szükséges. A tőlük való félelem sok esetben az ismeretek hiányából adódik. Ezek a csodálatos élőlények a mi szolgálatunkra áldozzák rövid életüket. A Föld mezőgazdaságának mintegy hetven százaléka a méhek munkájától függ. Ne bántsuk őket, legyünk türelmesek, csodáljuk munkájukat, mivel az emberiség jólétének egyik fő meghatározói, megalapozói! Einsteinnek tulajdonított mondás: „Ha a méhek kipusztulnak, azt az emberiség legfeljebb négy évvel éli túl.”