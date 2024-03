Filmpremier 45 perce

Mozivásznon láthatjuk Sopron belvárosát

Több helyszín mellett Sopronban forgatták a Most vagy soha! című romantikus kalandfilmet, amit március 14-én mutatnak be a mozikban. A Most vagy soha! rendezői csütörtökön nyilvánosságra hozták a film végső előzetesét.

Papp Fanni Papp Fanni

Fotó: Máthé Daniella

Két hét múlva bemutatják a mozikban a Most vagy soha! című kalandfilmet, amit gyakran csak Petőfi-filmként emlegetettnek. A film rendezői pedig bemutatták a történelmi kalandfilm végső, kétperces előzetesét is. A mozifilm célja, hogy a közönség testközelből élhesse át a történelmi napot. A Most vagy soha! több mint 4,5 milliárd forintos támogatást kapott a Nemzeti Filmintézettől. Gyakran Petőfi-filmnek nevezik, ugyanis egyetlen nap történetét meséli el, a forradalom előestéjétől március 15. éjszakájáig. Ez a huszonnégy óra a magyarok és Petőfi Sándor életének egyik legmeghatározóbb időszaka. A filmet egyebek mellett a Budai Várban Táncsics börtönénél, a Nemzeti Múzeumnál, a Kincsem Parkban, Sopronban, valamint a fóti díszletvárosban forgatták. – Petőfi ma is példakép. Mindannyiunk számára követendő, ahogy ez a lánglelkű költő forradalmár ragaszkodott az igazsághoz, tűzön-vízen keresztül küzdött a céljaiért. Berettyán Nándor a filmben egy nagyon modern Petőfi, akivel a ma embere is tud kortól függetlenül azonosulni. Kiáll a szerelméért és a barátaiért, és sohasem adja fel – emelte ki Lóth Balázs, a film rendezője. Berettyán Nándor hangsúlyozta, Petőfiék huszonévesen olyan dolgokat vittek véghez, amelyeknek ma a nyomába sem érünk. Számunkra ő egy ikon, de akkoriban csupán egy tapasztalatlan fiatalember volt, aki az egész világgal szembeszállva küzdött a céljaiért. A stáb egyébként Sopronban számos akció- és üldözési jelenetet rögzített, köztük azt, amikor Petőfi Sándor és Szendrey Júlia az emeleti albérletükből az ablakon át kiugorva menekülnek a nyomukba eredő osztrák titkosrendőr és martalócai elől. A budapesti Dohány utcát „megformáló” soproni utcát aprólékos gonddal igazították az 1848-as állapotokhoz. Ehhez teljes hosszában beborították sárral a területet. A helyiek már csak azért sem ismertek rá pár napig a Tűztorony mögött húzódó, hangulatos belvárosi utcájukra, mert az a felvételek idejére több mint 50 statiszta közreműködésével hamisítatlan zsibvásárrá alakult át utcai árusokkal, vaskos cégérekkel, szekerekkel, kordékkal, galambokkal és kóbor kutyákkal. Közönségtalálkozó Győrben Közönségtalálkozóval egybekötött filmvetítés tartanak a győri Cinema Cityben március 15-én 18 órától. A közönség számára biztosítják a lehetőséget, hogy a film után kérdezzenek az alkotóktól és szereplőktől. Az eseményen részt vesz Lóth Balázs (rendező), Szente Vajk (forgatókönyvíró, kreatív producer), Koltai-Nagy Balázs ("Jókai Mór"), Horváth Lajos Ottó ("Farkasch").

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!