A VELUX Cégcsoport közel 1100 munkatársat foglalkoztató magyar gyára évente számos látogatót fogad telephelyein, s a vendégek betekintést nyernek a tetőtériablak-gyártás kulisszái mögé. A gyár területén jelenleg folyó nagy beruházások és építkezések miatt ez jelenleg korlátozott. Egy lehetőségnek köszönhetően azonban bárki bepillanthat most is a napi munkafolyamatokba.

„A múlt év elején kaptunk felkérést a Gyetván Csaba által vezetett Hogyan készült? című műsorban való szereplésre. A közismert sorozat célja, hogy mindennapi használatban lévő termékek gyártási folyamatát mutassa be a nagyközönségnek” – kezdte a beszélgetést Szakács Eszter ügyvezető igazgató.

„A felkérést több szempontból is remek lehetőségnek találtuk. A műsoron keresztül egyrészt bemutathattuk a tetőtéri ablakok előállításához szükséges összetett gyártási folyamatunkat, mellyel közelebb hozzuk termékünket a vásárlóinkhoz, másrészt kollégáink kiváló munkájával is büszkélkedhettünk. Az előzetes egyeztetéseket követően a stáb két napig forgatott a gyárban, mely a sorozat készítői és a munkavállalók számára is egy­aránt felejthetetlen élményt nyújtott” – folytatta Szakács Eszter.

„Ez a fajta izgalom más volt mindannyiunknak, mint ezelőtt bármikor, de a stáb profizmusa gyorsan átlendített minket a kezdeti lámpalázon, és természetessé vált a közeg a forgatás során” – mesélte Varga Zsuzsanna termelési igazgató, aki a faalkatrészgyártás és az összeszerelő üzem munkáját mutatta be a kamerák előtt.

Az adás előbb a Discovery Channelen, majd később a legnagyobb videómegosztó oldalon, a YouTube-on is elérhetővé vált. A műsornak köszönhetően mostantól bárki egy kattintással betekintést nyerhet a VELUX méltán népszerű tetőtéri ablakai­nak készítésébe.