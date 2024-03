A következő hetekben az Egyesült Államokban népszerűsíti Győrt és a népi mesterségeket a győri kékfestő család. A műhely vezetőjét, Tóth Ildikót ezúttal lánya, a Prima Junior díjas kékfestő, Gerencsér Enikő kíséri el a nagy útra.

- Március 14-én hajnalban indulunk az Egyesült Államokba, tizenkét napra. Az első hétvégén Bostonban leszünk, míg a második hétvégét Washingtonban töltjük a kinti magyar közösség meghívására. Az apropót a március 15-i forradalom ünnepségei adják

- tette hozzá Tóth Ildikó.

Az idei Bostoni Hagyományőrző Napon mesterségbemutatókat és kézműves foglalkozásokat egyaránt tartanak. A bostoni magyarok minden évben hívnak népművészeket, tavaly Bakó Ildikó tojásfestő volt náluk, aki szintén tagja a Kisalföldi Népművészek Egyesületének. Idén a kékfestők mutatják be művészetüket. A helyi közösség nagyon lelkes, őrzi gyökereit, ápolja kultúráját. Nem csak a technológiára, hanem a minták, szimbólumok jelentésére is kíváncsiak. Bostonban a helyi magyar iskola, a Boskola tagjai ugyancsak részt vesznek a rendezvényen, győri kapcsolatuk is van, náluk tanít Domonkos Lászlónak, a Jedlik Iskola nyugalmazott igazgatójának a lánya, Hesterman Zita. Washingtonban pedig a Kossuth-ház lesz a házigazdájuk, ahol Gerencsér Enikő angolul tart előadást, a téma a győri kékfestés és Kossuth Védegylet mozgalmának hatása a kékfestő mintakincsekre lesz. Bostonban és Washingtonban mesélnek küldetésükről és népi mesterségük jelenéről, árulta el a műhely vezetője, Tóth Ildikó.

A győri kékfestők a tengerentúli utazás előtt a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum, valamint a Csaplár Benedek Művelődési Központ vendégei lesznek. Kedden a felvidéki városban - ami Győr testvérvárosa is egyben - a Kisalföldi Népművészek Egyesületével nyílik meg kiállításuk. Az Egyesület tagjai itt folyamatosan tartanak majd mesterségbemutatókat, a kosárfonás, rábaközi hímzés és höveji csipkevarrás fortélyait ismerhetik meg az érdeklődők.