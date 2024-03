A medvehagyma vadfokhagymaként is ismert, a jótékony hatású növény gyűjtési szezonja március végére, április elejére esik. A kora tavaszi időjárás miatt már néhány hete előbújt a Kisalföld erdeiben is.

– Tíz éve annak, hogy először vásároltam Béla bácsitól a piacon medvehagymát, akkor még nem nagyon tudtam, mi is ez pontosan. Végül annyira rákaptunk a családdal, hogy addig kerestem-kutattam, miként lehetne a kertembe is ültetni, amíg sikerült – árulta el a Kisalföldnek Buzásné Kata nyúli termelő.

A Mecsekben, a zalai erdőkben és Bakonybél környékén rengeteg van, viszont Győr-Moson-­Sopronban is itt-ott – Balf és Fertőboz között – fellelhető.

– Egy ideig mi is a bakonyi „Kánaánba” jártunk szedni, végül az internet segítségével szereztünk hagymákat, amiket elültettem a kertben. Magról sikertelen volt a próbálkozásom, végül a hagymás ültetés is csak akkor vált be, amikor csokrokban dugtam a földbe. Nem számít, milyen talajba, árnyékos vagy napos helyre ültetjük, a lényeg, hogy ne szedjük le mindet. Türelmesnek kell lenni, mert az első egy-két évben apró leveleket hoz, később viszont ki sem lehet irtani – hangsúlyozta a termelő.

Kata szerint a piacokon legtöbbször hosszú szárral árulják, ami nagy hiba, mert ezzel nagy kárt okoznak a növénynek.

– Érdemes csak a levelét letépni, hogy következő évben is teremjen. A szárát egyébként sem szoktuk felhasználni – tette hozzá.

Az ízes és illatos levelek Buzásné Kata nyúli termelő kertjében is teremnek. Idén már többször megszedte kosarát a friss hajtásokkal, és elárulta a titkát, hogyan lehet egyszerűen szaporítani.

Fotó: Csapó Balázs

A nyúli Buzás család mindenféle formájában imádja a medvehagymát.

– Így önmagában, nyersen is el szoktuk rágcsálni – mutatja Kata. – Az abszolút favorit viszont amikor a nokedli­tésztába keverem. Húsvét közeledtével kelt tésztákba, sós aprósüteményekbe, de kiflibe is remek, illetve lángoshoz vagy más ételekhez tejfölízesítőnek. Hogy ne csak a szezon idején tudjam felhasználni, készítek belőle pestót, vagy a levét lepréselve, fagyasztva tárolom – részletezte.

Braun Bernadett a családi kirándulások alkalmával gyűjt medvehagymát a közeli erdőkben. A gyűjtés nem veszélytelen, mert a növény könnyen összetéveszthető a mérgező gyöngyvirággal, erre figyelni kell!

Csak mértékkel és óvatosan – A nem védett területekről fejenként két kilogrammot hozhatunk el

– Az erdei gyűjtésnek megvannak a szabályai, amiket be kell tartani! – hívja fel a figyelmet Braun Bernadett. – Általában a családommal, kirándulások alkalmával gyűjtünk egy keveset, ez azért is jó, mert a nem védett területeken mindenki csak saját szükségletének megfelelő mennyiségű növényt gyűjthet engedély nélkül. Ennek mértéke nem haladhatja meg a két kilo­grammot fejenként – tudtuk meg az édesanyától.

Védett területeken csak természetvédelmi engedéllyel lehetséges a gyűjtés. A területek jellegéről tájékozódhatunk a https://erdoterkep.nebih.gov.hu internetes oldalon – fűzte hozzá.