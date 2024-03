A közelmúltban rendezték meg a 24. Európai Számviteli Hetet a lengyelországi Lodzban. A rendezvényen Baán Gréta nemzetközi gazdálkodás és Trinkl Márk turizmus-vendéglátás alapszakos hallgatók, valamint prof. dr. Széles Zsuzsanna oktató képviselte a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaság-tudományi Karát. A kar még 2012-ben csatlakozott a European Taxation and Accounting in Practice (ETAP) Európát magába foglaló szervezetéhez, amely a gyakorlat- orientált számviteloktatást, a részt vevő intézmények oktatói és hallgatói közötti tapasztalat- és tudáscserét tűzte ki célul a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokkal történő megismerkedés mellett. A szervezet munkanyelve az angol, így a szaknyelv fejlesztésére is lehetőség nyílik a részt vevő hallgatók számára.

A részvétel mellett a Soproni Egyetem hírnevét is sikerült öregbíteni: Trinkl Márk hallgató csapata a „Best presentation” kategóriában első, míg a „Most Professional Team” kategóriában második helyezést ért el, Baán Gréta csapata pedig a „Best Financial Analysis” kategóriában lett harmadik helyezett.