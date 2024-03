Minden évben kétszer tekerjük az órát, tavasszal és ősszel. A nyári időszámítást energiatakarékossági okok miatt vezették be, Európában az unió 1997-ben szabályozta és egységesítette.

A nyári időszámítás bevezetése óta időről időre felmerülnek ellenvélemények is, amelyek az óraátállítás előnyeit vitatják. Az Európai Unió döntése szerint 2024-ben minden országnak véglegesen át kell állnia a választott téli vagy nyári időszámításra, elvileg ezután több óraátállítás nem lesz – igaz, ezt a határidőt is már többször kitolták.

Az átállítás az emberi szervezetre is hatással van. Napokig fejfájást és fáradtságot érezhetünk, elalvási nehézségekkel küzdhetünk. Ilyenkor látványosan emelkedik a figyelmetlenségből, fáradtságból eredő balesetek száma is.