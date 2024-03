A mostani előadásokban másfél órát percet leszek színpadon, s amennyire lehet, a nézőket is bevonom a bűvészet csodálatos világába. Túl a látványos nagyszínpadi illúzióktól, a gondolatolvasás rejtelmein át, a lehetetlen szabadulásokig, az előadás felépítésébe több művészeti ágből is csempésztem elemeket, elsősorban táncból és zenéből” – hallottuk a kiváló illuzionistától, aki tavaly nyáron a legnépszerűbb hazai fesztiválok nagyszínpadán is bemutatkozott.