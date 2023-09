Fókuszban a külföldi turné

– Hány bűvésztrükk szerepel a repertoárban?

– Több száz, de abszolút a minőséget helyezem előtérbe a mennyiség felett. Rengeteget, akár napi 10–12 órát vagyok képes dolgozni azon, hogy egy-egy trükk minél kifinomultabb legyen, minél jobban elkápráztassa a közönséget. Hozzáteszem, nekem a bűvészet tényleg az életem és a hobbim egyben. Akadnak ugyanis olyan trükkök, amelyeket soha nem adtam elő színpadon, mégis sok energiát fektettem a tanulásukba. Pusztán a bűvészet szeretetéért.

– Készül jelenleg nagy dobásra?

– Ősszel és télen több külföldi országba meghívást kaptunk egész estés, másfél-két órás produkcióra. A 15 fős csapatommal – ennek a magját nagyrészt a mai napig rábaközi származású emberek adják – gőzerővel dolgozunk az előkészületeken. Olyan illuzionista műsort igyekszünk az asztalra tenni, amely több száz, akár ezer embert vonz és vegyíti a különböző művészeti ágakat. Ez a pályafutásom egyik fő célja is egyben, hogy a bűvészmutatványokat széles körben művészetként fogadják el itthon. Visszatérve a performance-ra, ha hazatértünk a külföldi turnéról, azon leszünk, hogy a jövő évi fesztiválszezon előtt minél több magyar településre is eljusson az új előadás. Ugyan egy évtizede a fővárosban élek, lokálpatriótának vallom magam, nekem az otthon a mai napig Kapuvárt jelenti. Ezt azért is hangsúlyozom, mert az új attrakciót mind a Rábaközbe, mind Győr-Moson-Sopron más térségébe is el akarom vinni jövőre.

Kiss V. Balázs repertoárjában több száz trükk szerepel.

Fesztiválok nagyszínpadán

– Ha már fesztiválszezon: korábban is többször nagyszínpadra állhatott szerte az országban, de idén rengetegszer kapta meg ezt a lehetőséget. Csak a zamárdi Strand Fesztiválon hétszer kápráztatta el a nagyszínpad közönségét.

– Valóban, idén több 15–20 perces blokkokra kértek fel a szervezők. A Strand Fesztiválon szombat este a Bagossy Brothers, ByeAlex és Majka előtt is elvarázsolhattam a publikumot. Ez nekem is felejthetetlen élmény. Arról nem szólva, hogy ezzel az egyik gyerekkori álmom szintén valóra vált. Középiskolásként a nagy fesztiválokon, a Szigeten vagy a soproni VOLT-ton sokat ábrándoztam arról, hogy egyszer talán én is ott lehetek az első számú színpadon, amely a legnagyobb tömegeket vonzza. E téren már nincs hiányérzetem.