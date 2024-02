Az egyesület tagjai a támogatás mellett maguk is dolgoznak a felújításon. Fotó: Kónyi Hagyományőrző és Kulturális Egyesület

A Kónyi Hagyományőrző és Kulturális Egyesület épülete felújítására nyert támogatást a Magyar Falu Programban 2022-ben. A fejlesztés azon szakaszát, amelyet ez az összeg is segített, lezárták a kónyi hagyományőrzők. A munka persze nem fejeződött be, hiszen van még tennivaló a közösségi életüknek teret adó házon. A Magyar Falu Program Falusi Civil Alapja 6,9 millió forinttal támogatta a beruházást, ennek jelentős részét a felújítási munkálatokhoz szükséges anyagok beszerzésére fordították. Megvásárolták a pajta tartópilléreinek kialakításához az elemeket, a bádogozáshoz az eszközöket, a szigetelőanyagokat. Emellett jelentős kiadást jelentett a falak vakolásához szükséges anyagok, a festékek és a pajtaépület belső burkolásához a deszka megvásárlása. A felújítás során kialakítottak egy vizesblokkot, amihez a közművek bevezetését ugyancsak a pályázati támogatásból fedezték. Megvásárolták továbbá a szennyvízelvezetéshez, a villanyszerelési munkákhoz az eszközöket, berendezéseket. A támogatásból fedezték a kőműves- és burkolási feladatok munkadíját is. A kőművesmunkálatok során a falak vakolása, aljzatkiegyenlítés, beltéri ajtónyílások és nyílászárók kialakítása történt meg, valamint a mosdóhelyiség járólapozása, a falak csempézése.