Táncosból primadonna

Balla Ica gyönyörű hangjával, magas szintű művészetével, remek szerepformálásokkal az operák és operettek csillaga és a közönség kedvence lett.

Bojtárné Gál Anikó, a győri színház egykori karigazgatójának gondolataival idézzük fel a város meghatározó művésznőjének életét és sírhelyének sorsát.

Balla Ica, Győr Díszpolgára, a Győri Nemzeti Színház örökös tagja.

- Az első tündérmese 1927-ben a bácskai Ókeresztúron kezdődött egy februári napon, amikor egy sokgyermekes szegény családban egy kislány született. Ez a gyermek, aki szeretett énekelni, táncolni, a Szegeden élő nagynénjéhez szökött, hogy a Szegedi Nemzeti Színházban táncolni tanuljon. A romantikus mesébe illő fordulat egy csodálatosan nagyívű művészpálya kezdetét jelentette. A táncművészi diploma megszerzése után énekhangját is a legjobb tanárok képezték, így nemcsak a legjelentősebb operettek primadonna szerepkörében, de operák dívájaként is megcsillogtathatta tehetségét - emlékezett vissza a kezdetekre Bojtárné Gál Anikó.

Operettek a legkisebb falvakban is

A Győri Balett egyik előadásában is szerepet kapott, de prózai színészként is kiváló volt Balla Ica. - A tanulás végigkísérte 64 éves pályafutását, könnyen és lelkesen tanult, szerepet vissza nem adott. Tanácsaival sokat segítette a fiatalokat. Vidéki színészként fáradhatatlanul járta a környéket, az operettek csillogó világát varázsolta a legkisebb települések kultúrházaiba. Többek között ezért is érdemelte ki a Déryné és Aase díjat. A Győri Nemzeti Színház Örökös Tagja lett, Győr város pedig díszpolgárává választotta - emelte ki a nyugdíjas karigazgató.

- A színházi művészet azonban a pillanat varázsa, sok csodálatos művész neve, hatása lassan feledésbe merül. Balla Ica 2009-ben, egy ugyancsak februári napon elhunyt - tette hozzá.

A primadonna egykori nyughelye, mely 15 év után megszépülhetett, hála a civil összefogásnak.

Közös erőből méltó sírhely

Itt indul a második tündérmese, ugyanis Bojtárné Gál Anikó felkérte Baksa Kálmánné Tusit, hogy segítsen megoldást találni a központi sírhely és a primadonna felirat, valamint az elszomorító valóság ellentétének feloldására.

-Tusi, a Rímes Kávé előadássorozat megálmodója és szervezője egy előadás kapcsán megismerkedett az Ausztráliából hazaköltözött házaspárral, Selmeczki Andrással és nejével, Ilonával, akik gondolkodás nélkül, ismeretlenül egy gránit sírkövet ajánlottak fel Balla Ica sírjára. A házaspár rendszeresen jótékonykodik, teszik mindezt szerényen, szívük-lelkük mély szeretetével - mondta.

A következő szereplő a véletlen együttállásban Paár Imre, aki pár hét alatt rendbe tette, megtervezte, fehér kőből megépítette a sírt. Majd feliratozta a gránitot, így most a művésznő rangjához méltó nyughelyet kapott. - Paár Imre is sokat jótékonykodik. Többek közt szobrász barátjával elhatározták, hogy a Petőfi-év kapcsán rendbe teszik a környék szobrait, ahogy legutóbb a tényői Petőfi-szobrot, melynek avatásáról a Kisalföld is beszámolt - fűzte össze a szálakat Bojtárné Gál Anikó.

A felújított sírnál emlékeztek meg a felajánlók Balla Icáról : Selmeczki András és neje, Ilona, valamint Paár Imre. Fotó: Bojtárné Gál Anikó

Koraszülöttek támogatása

Paár Imre Baksáné Tusi tanítványa volt. - Egy pedagógus legnagyobb jutalma, ha növendéke értékes tagja lesz a társadalomnak. Nem csak szakmájában kiváló, de a bajbajutottakért is mindent megtévő ember - fogalmazott a máig aktív pedagógus.

Ha valaki úgy érzi, részt kíván vállalni a Balla Ica sírkő anyagi támogatásában, akkor az erre, valamint a virágra szánt összeget utalja a Győri Petz Aladár Kórház koraszülött osztályának a számlájára.

Névjegy: 1943-ban a Szegedi Nemzeti Színház tagja lett, mint táncművész. 1949-ben a Pécsi Nemzeti Színházhoz szerződött. 1951. óta folyamatosan Győrött játszott. Művészetét 1993-ban Déryné díjjal ismerték el, majd a színház Örökös Tagja lett, 2004-ben Aase-díjjal tüntették ki. 2006-ban pedig a Príma-díjat vehette át.