Erhardt Zoltán szakmai karrierje csúcspontjának azt tekinti, amikor Angela Merkel német kancellárt és a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort a Páneurópai Piknik 30. évfordulóján tett soproni látogatásuk alkalmával közösen látták vendégül a budapesti Gundel Étterem csapatával. Zoltán kollégáival rendszeres résztvevője a hazai gasztro- és zenei fesztiváloknak, folyamatosan tanul, képezi magát. A jó kézműves kenyér pedig a szenvedélye.

Az Erhardt étterem konyhájában a régióra jellemző különlegességek és jellegzetes magyar fogások készülnek. Fotó: Szalay Károly

Amikor a kedvenc ételéről kérdezzük a halászlét említi, de aztán kissé elbizonytalanodik. - Minden nap főzünk napi menüt az étteremben, én is azt eszem a személyzettel együtt, nem szoktam válogatni. Egyébként szeretem a szaftos, húsos ételeket, és a ropogós csülköt se vetem meg - mondja, de közben azt is elárulja az executive chef, hogy otthon a felesége főz, aki egyébként a szerteágazó üzleti vállalkozásban is a társa. Zsuzsa tudatosan és egészségesen próbálja elkészíteni az ételeket, valamint keresi a jó minőségű, megbízható alapanyagokat, szívesen jár a piacra. Ez azért is fontos, hogy legyen erő a gyakran megfeszített napi tempóhoz, amivel egy ilyen vállalkozás vezetése jár, másrészt a 11 éves kislányuk étrendjére is figyelnek, mivel ő versenyúszó.

- A szüleimmel közösen indítottuk el ezt a családi vállalkozást, amire mindannyian nagyon büszkék vagyunk. Arra különösen, hogy a Covid és az energiaválság sújtotta időszakban is talpon tudtunk maradni és folyamatosan kiszolgáltuk a vendégeinket. Remélem, a gyermekeink is követnek majd minket és megtalálják a számításukat a családi cégben. A fiamnak remek nyelvérzéke van, ez a turizmus területén nagy előny. Még csak 15 éves, de már most megszerezte németből a felsőfokú nyelvvizsgát - beszél büszkén a családról és a tervekről az ország legjobb vendéglőse.

Az Év Vendéglőse díjról

Az Év Vendéglőse díjat 2001-ben alapította a Magyar Vendéglátók Ipartestülete. A díj odaítélésénél mindenkor kiemelkedő szempont az eredményesen végzett munka, a vendéglős társadalom tekintélyét öregbítő, tisztességes szakmai magatartás és a példamutató közéleti tevékenység is. A díjazott olyan vendéglős kell hogy legyen, aki szakmaszeretetével, tudásával példaképül szolgálhat a felnövekvő generációk és a pályatársak számára.