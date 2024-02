– Rabul ejtett az a szabadság, amely az óceán közepén körülvesz. A hajó mindig mozog, ezt valaki vagy megszokja, vagy nem – kezdte lapunknak Lőrincz Tamás, a kapitány. – Nevelőapám tengerész volt, az ő hatására választottam ezt a szakmát. Tizennégy éves koromban a Kőrös nevű tengerjárón elvitt egy három és fél hónapos útra, Görögországból indultunk, és az Északi-tengert megjárva Hollandiában kötöttünk ki. Elvarázsolt, ott ragadtam.

Valahol az óceánon – Lőrincz Tamás hajóskapitány szabadidejében horgászni szokott, legutóbb Madagaszkárnál egy kisebb cápát fogott.

Lőrincz Tamás Győrben a 400-as szakmunkásképzőben (a mostani Lukács-iskolában) autószerelőnek tanult.

Amint végzett, egyből nekivágott a nagyvilágnak, később a tengerészképzőt a lengyelországi Gdyniában járta ki; húsz éve annak a költsége 16 ezer dollár volt.

Lőrincz Tamás 18 évesen, 1996 májusában a 6500 tonnás, 120 méter széles general cargo, a holland Trinity Square fedélzetén kezdett a mosdók takarításával. Kemény volt, emlékszik vissza, legfőképpen az, hogy fedélzetmester nevelőapja volt a főnöke.

A kapitány élete: 9 hónap az óceánokon

– Egy évben nagyjából három hónapot vagyok Győrben, kilencet külföldön. Minden utamon más hajót vezetek más személyzettel. A teherszállító óceánjáró kapitányaként én vagyok az első ember – avatott be minket. – A regisztertonna dönti el a legénység számát, legutóbbi beszállásomkor a 45 ezer tonnás áruszállítón, a Regal Rachelen huszonhárman voltunk. Első tiszt, második tiszt, harmadik tiszt, fedélzetmester, minimum három kormányos matróz, matrózok és a kadettek alkotják az állományt. A gépházban pedig a gépüzemvezető, gépészek, elektronikusok, olajozók, zsírzók, hegesztők, szakácsok, pincérek serege szolgál.

A hajók olykor fát, olykor könnyen eltulajdonítható, értékes rakományt szállítanak, ezért kalózok megjelenésére is számítani kell. A győri kapitány elmondta: a szuezi átkelésnél golyóálló mellényt viseltek.

Van, amikor naponta kikötnek, míg a leghosszabb útja 47 napig tartott, New Orleansből Oszakába vezetett. Egy hongkongi–angol társaság, a Tamar alkalmazottja, a cég 147 tengerjárót birtokol. Egy-egy hajó értéke használtan 35 millió dollár is lehet, és ehhez adódik még a rakomány, amelyek tonnánként 35 ezer eurót is érhetnek. (Gyors számolás: a Regal Rachel értéke 626,5 milliárd forint körül lehet.)

Kalózok a láthatáron

– Minden kikötő más, eltérő kultúra. Nagyon szeretem Nyugat-Afrikát, Kongót, annak még van romantikája. Régi, vad világ mélyszegénységgel, ahol még lehet csereberélni ruháért halat. Ott azt tanácsolják, hogy ne nagyon menjünk le a hajóról, mert nem jövünk vissza. Biztonsági személyzettel mászkálunk, de a hajnalt akkor is kerüljük, mert könnyen levetkőztetik az embert. Kalózokat többször láttam, legutóbbi utamon is: Európából mentünk Srí Lankára, onnét vissza az Arab-öblön keresztül. Szomália környékén sok a kalóz, de mostanában arrafelé nem támadnak meg. Feltűnnek a csónakjaik mindenfelé, de tudják, hogy a személyzetünk fel van fegyverezve. Nigéria partjai már veszélyesebbek – magyarázta Lőrincz Tamás. – Ömlesztett gabonát, szenet, vasat, érceket, konténereket, farakományt szállítunk legtöbbször, de például Romániából az Egyesült Államokba rakétákat, tankokat is vittünk már. Többször kerültem nehéz helyzetbe: a legrosszabb az, ha megáll a főgép, és nincs sebességünk, mert akkor egyetlen nagy hullám is felboríthat. Ilyenkor csak bízom benne, hogy a srácok minél előbb kijavítják a hibát. Legutóbb az Indiai-óceánon történt meg, az olajpumpa csöve letörött, mi pedig csak reménykedtünk a nyolcméteres hullámok közepette.

Edzőterem, úszómedence, szauna is található a hajókon, el lehet tölteni az időt. Ha horgonyon állnak, másfél-két hónapig várakoznak egy helyben, akkor a kapitány horgászattal üti el az időt. Folyamatosan váltják egymást 24 órában, az ember részletekben alszik, amikor tud. A kétezres évek elejéig nagyon magasak voltak a fizetések, akkor egyetlen úttal egy lakás árát meg lehetett keresni matrózként is.

Az ország legfiatalabb tengerészkapitánya

– Nekem ez az életem és tudomásul vettem, hogy ebbe egy hagyományos családi élet nem fér bele. Tengerészkapitány 2007 óta vagyok, Dél-Amerikától a Csendes-óceánig, Reykjavíktól a Tűzföldig mindenüvé eljutottam. Az egyik legkellemesebb út a karib-tengeri szigeteki, Kubától Szent Lúciáig, Grenadáig. Barátságosak az emberek, gyönyörű a természet. A teherszállítón az a cél, hogy minél több rakományt minél hamarabb eljuttassunk a célállomásra. Az utasszállítókon más az élet: ott a vendég kényelme számít, rossz időben el sem indulnak. Ott feszesebb az élet, mindig egyenruhában kell lenni, minden az élére van állítva, de a kapitány dolga kevesebb. Majd ha nyugdíjas leszek, lehet, hogy átszegődöm – jegyezte meg Lőrincz Tamás, aki 45 évével az ország legfiatalabb tengerészkapitánya.