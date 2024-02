A herendi porcelánok titka

– Kulturális és értékteremtő missziónk, hogy vigyük szerte a világban a herendi porcelán hírét – emelte ki köszöntőjében dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója, aki a kézműves termékek sikerének titkára is rávilágított. Mint elmondta, első lépésként kellett a világkiállítások sikere. Példaként említette az 1851-es londoni kiállítást, melyen Viktória angol királynő vásárolt egy kínaizáló pillangós, lila peóniás készletet a windsori kastélya számára. Ez a Viktória minta vált Herend szimbólumává. A tizenkilencedik század óta fontosak a kiállítások a vállalkozás életében, évente mintegy százötven hazai és külföldi helyszínen mutatják be a porcelánok varázsát, ezzel is építve Magyarország imázsát.

Dr. Simon Attila még kiemelte: a herendi porcelán Hungarikum, a Magyar Örökség része. Jelenleg 16 ezer különböző fehér forma és 4 ezer különböző festett minta készül itt, összesen mintegy 64 millió különböző porcelán termék. A titkok között sorolta még a festékreceptúrákat, a festékszíneket. 872 színnel dolgoznak, érdekességként megjegyezte: eddig a Ferrari-pirosat nem tudták csak előállítani.

Tradíció és innováció

Árvay István mosonmagyaróvári polgármester arról beszélt, hogy a felújított vár méltó helyszín egy ilyen csodálatos kiállításhoz, mely értékek egymást is erősítik.

Dr. Tóth Tamás, a Széchenyi Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának dékánja a 206 éves agrártudományi akadámiát mutatta be, ahol most szintén hasonló jelszavakat tűztek zászlójukra, mint a Herendi Porcelánmanufaktúránál: tradíció és innováció. A kar vezetője büszkén sorolta a kilenc nemzedéknyi gazdászok közül kikerülő művészeket.

Az értékes tárlat, a Herendi nyitány április 30-ig látható a vár lovagtermében.