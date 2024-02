Korábban már beszámoltunk arról, hogy a győri közgyűlés 30 millió forintot biztosított a Győrben működő, állatvédelmi vagy természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek és nonprofit gazdasági társaságok támogatására. A támogatási összegek megérkeztek, melyből a Győri Puha Praclik Egyesület 4,8 millió forintot kapott.

– Nagyon örülünk, hogy megkaptuk a támogatást, illetve hogy az adó 1 százalékból is közel 13 millió forint gyűlt össze tavaly. Akkor is és most is szeretnénk egy részéből kedvezményes ivartalanítási akciót indítani – árulta el Rikovics Anita, az egyesület alelnöke.

Sajnos nemcsak régiónkban, de az egész országban csökkent az adakozóképesség, ami miatt egyre több állatvédelmi egyesület, szervezet kerül nehéz helyzetbe. A Puha Praclik eszközfejlesztésre, orvosi költségekre és ivartalanításra fordítja a támogatásokat.

A cicagazdik anyagi terheit csökkenti az ivartalánítási akció

– Ezúttal 2,4 millió forintot fordítunk az akcióra, és csak a Győrben és környékén élő gazdiknak szeretnénk segíteni abban, hogy jelképes összegért ivartalaníthassák kedvencüket februárban. Tudjuk, hogy sokan nem tehetik meg, hogy több tízezer forintért ivartalanítsanak, viszont

a nem kívánt szaporulat megelőzése érdekében ez a legjobb lépés.

Tavaly összesen 6 millió forintból 364 cicát ivartalanítottunk – hangsúlyozta az alelnök.

Erőn felül teljesítettek

– Tavaly maximumlétszám miatt többször is nemet kellett mondanunk néhány árva cicára. Szerencsére bővült a csapat, így több ideiglenes befogadóval tudunk együtt dolgozni. Fodor Bernadett-tel lett teljes a csapatunk, így lettünk egy kerek egész. A nyári szezonban 160 macskáról tudunk gondoskodni, a hűvösebb hónapokban viszont csak 100-110 cicát tudunk elhelyezni, mivel a külső kennelekben nem tarthatjuk őket ilyenkor. Ez a szám is már lélektani határ volt tavaly, hálás vagyok, hogy az önkénteseink ismét erőn felül teljesítettek. Ha már a számokat nézzük, tavaly több mint 300 cicát fogadtunk be és 198-at adtunk örökbe. Voltak közülük néhányan, akik visszakerültek az egyesülethez, viszont a legtöbben szerető gazdira találtak – fejtette ki Anita, aki nem egyedül, hanem a legújabb csapattaggal, Fodor Bettivel és egyik mentett cicájukkal érkezett szerkesztőségünkbe.