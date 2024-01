Az Okából (Oggau) induló és Okába érkező Extrém Burgenland túrán a teljes Fertő-kör 120 kilométer. Akik nem vállalkoztak a teljes körre, azok választhatták a Hegykőről induló 80 kilométeres távot, Mosonbánfalváról (Apetlon) a 60 kilométeres félkört, vagy a Nezsiderből (Neusiedl am See) startoló 30 kilométeres etapot. Van aki futva tette meg az utat, mások tempós gyaloglással, vagy sétálva, de kerékpárral is lehetett idén nevezni.

A rendkívüli állóképességet és kitartást megkövetelő teljesítménytúrán évek óta sok soproni és környékbeli sportember indul. Gáncs Krisztián, a Shotokan Tigrisek SE elnöke hatodszor vett részt indulóként a túrán az egyesület másik két tagjával. A nyolcvan kilométeres távot választották és a változékony, esős idő ellenére a túra minden percét élvezték.

Szabó Renáta harmadszor indult, ő most a férjével együtt 60 kilométert vállalt be, korábban a barátnőivel állt a rajthoz. Azt mondta, a Fertő-táj egészen különleges helyszín a túrához. Nagyon motiváló végighaladni a világörökséghez tartozó útvonalon és gyönyörködni a természetben, beszélgetni a túratársakkal.

Ilyenkor minden alkalommal megállapítja, milyen nagyszerű, hogy milyen fantasztikusan szép környezetben élhetünk. A felkészülésről annyit mondott, rendszeresen sportol, erre az alkalomra 10-15 kilométeres edzéseket iktatott be. Arra különösen figyelt, hogy a ruházata kényelmes legyen, inkább viseletes cipőben indult a távnak, mert egy új túracipővel három évvel ezelőtt nagyon megjárta.

Téglás Edit a korábbi években Renátával közösen vett részt a túrán, ő eddig is, és most is a 80 kilométeres távot választotta. Nem félt az indulástól, hiszen folyamatosan edzésben van, korábban több Maratont is lefutott. Azt mondja, ide nem elég az edzés, lelkileg is fel kell készülni. Számára nem is célba érés a lényeg, hanem az út megtétele.

A kitartás pedig fejben dől el, aki egyszer elszánja magát, az végig tudja csinálni, mert majdnem végig sík terepen haladnak. Különösen az tetszik neki a Burgenland Extrémben, hogy profi a szervezés, sok melegedő pont van frissítővel és több fajta meleg étellel. Az is fontos, hogy mindenki a saját képességeihez, edzettségéhez mérten választhat távot.

- Nem mindenki ér célba, de ez nem tragédia, mert mindenki varázslatos élményekkel gazdagodik. Ausztria távolabbi vidékeiről is vannak résztvevők, bízok benne, hogy őket szintén megérinti a táj szépsége és más alkalommal hosszabb időre ellátogatnak a Fertő-tájra - tette hozzá Edó, akit a fertőszéplaki kézműves műhelyében készített finom lekvárjairól és zöldségkrémjeiről is sokan ismernek a környéken. Ő is kiemelte a túrához viselt praktikus és kényelmes öltözék fontosságát.