Fél éve nem talál gazdára az ötöslottó főnyereménye.

Az a szerencsés játékos, aki ezen a héten egymaga helyesen tippeli meg az öt számot, közel 5 milliárd forinttal lesz gazdagabb.

Az eurojackpotot játszók is nagy nyereményre számíthatnak, a halmozódás után közel 46 milliárd forint várja azt a szerencsést, aki egymaga találja el hibátlanul az 5+2 számot.

A fertőszentmiklósi Barcza Béla közel negyven éve lottózik, nagyobb nyereménye azonban ez idáig nem volt. – Függetlenül attól, hogy eddig a nagy szerencse elkerült, rendületlenül töltöm a szelvényeket, hátha egyszer bejön – mondta nevetve.

– Szinte az összes lottófajtát kipróbáltam, legtöbbször azonban ötös- és hatoslottót vásárolok, de az eurojackpottal is próbálkoztam már – folytatta Barcza Béla. – Általában állandó számokkal játszom, most is azért jöttem be a soproni lottózóba, hogy édesapám régi számait tegyem meg. Nem mindig ragaszkodom ezekhez, többször előfordult már, hogy a gépre bíztam a szerencsémet – tette hozzá a fertőszentmiklósi férfi. Tavaly június vége óta halmozódik Magyarország legismertebb számsorsjátékának főnyereménye. Az ötöslottó legutóbbi sorsolásán 69 olyan szelvény volt, amely csak egy találatra volt a jackpottól.

Ha ez most is elmarad, a következő összeg már a játék történetének egyik legmagasabb egyéni főnyereményét jelentheti. Az eddigi legnagyobb nyereményt 2020. március 28-án vitte el egy szerencsés. Ennek összege közel 6,5 milliárd forint volt. Az egyik győri lottózóban járva János lapunknak elmondta, hogy feleségével közös számaik vannak, amivel rendszeresen ikszelnek.

Halmozódás huszonhárom hete az Ötöslottón Az Ötöslottón 23, a Hatoslottón pedig 8 hete halmozódik a főnyeremény összege. A halmozódás hossza pozitívan hat a szerencsevadászok játékkedvére, többen és többet ikszelnek a jackpotért, több mint 25%-kal nőtt a játékoskedv. Az szja fizetési kötelezettség eltörlésének is köszönhetően az Ötöslottó főnyereménye például 900 millió forinttal emelkedett egy hét alatt. Magyarország legnépszerűbb és egyben legismertebb lottójátéka az idén 67 éves Ötöslottó, a felnőttkorú lakosság körében 90%-ot is meghaladó ismertségnek örvend.

– Úgy érzem, kevésbé szerencsés csillagzat alatt születhettem, mert eddig nem nyertünk nagyobb összeget. Viszont nem adom fel, nyugdíjasként néha-néha betérek, ki tudja, mikor sikerül – emelte ki János, aki több kaparós sorsjegyet is vásárolt, és láss csodát: kettővel visszanyerte az érte kiadott összeget. Pétert szintén a győri lottózóban szólítottuk meg: lapunknak elmondta, hetente játszik, és csak ötöslottót, illetve eurojackpotot vásárol.

Eddig hármas találata volt, ami a legnagyobb nyereményt hozta neki. Az eurojackpot játékosai tavaly november 17. óta nem ikszeltek telitalálatos szelvényt, így a most jól tippelő nyertes, ha egymaga találja el a hibátlanul a számokat, a maximálisan elérhető 120 millió euró, azaz 45,6 milliárd forint tulajdonosa lesz. Az eddigi legnagyobb magyarországi nyeremény 2022. 49. játékhetében született: a hivatalos euróárfolyam szerinti átszámított értéke megközelítőleg 31 milliárd volt. További érdekesség, hogy 2023-ban egy, 2022-ben két olyan nyertes volt, akik a maximális jackpotot vihették haza. Az egy év alatt elnyert legtöbb jackpot pedig 2021-hez kötődik, akkor 17-szer vitték el az 5+2 találat aktuális fődíját.

A győri Molnárné Anci minden héten állandó számaival tölt ki két szelvényt. Volt már kettes és hármas találata is az ötöslottón. Fotó: Csapó Balázs

Molnárné Anci is rutinos játékos, a héten is megtette a szokásos ötöslottó-nyerőszámait. – Minden héten a gyermekeim születési dátumával és az éle- temben fontos évfordulók számaival játszom, mint a születésnapom vagy a házasságkötésünk napja. Nem is merek mást jelölni, mert többször volt már kettes és hármas találatom. Ha álmomból felkeltenek, még akkor is tudom, mik azok – fejtette ki a szabadhegyi asszony. – Két szelvényt szoktam kitölteni már több mint negyven éve. Ötöslottót mindig veszek, de néha hatost is töltök – fűzte hozzá Molnárné Anci.

Az ötös és az eurojackpot kiemelkedően magas nyereménye mellett nem szabad megfeledkezni a másik kettő, milliárd feletti nyereménnyel kecsegtető hatoslottóról és kenóról sem. Előbbi főnyereménye 1,17 milliárd, míg utóbbival 2,6 milliárdot vihet haza egy szerencsés. A főnyeremények egyik hétről a másikra óriásit nőttek, ennek hátterében az is áll, hogy a nyereményeket terhelő személyi jövedelemadó megszűnt január elsejétől. Változatlan alapjátékár mellett növekednek a számsorsjátékok nyereményösszegei, valamint gyorsul a főnyeremény-halmozódás mértéke is.