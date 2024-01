Kicsi gyerekkorunktól tudjuk, a víz életünk nélkülözhetetlen része. A víz partján alakul ki az élet, jöttek létre települések, mint a mi városunk is. A víz, a folyó életet ad és elvesz tőlünk, elválaszt és összeköt bennünket. Évszázadokig hordozza a korok, emberi sorsok, örömök és tragédiák emlékét – kezdte beszédét Árvay István mosonmagyaróvári polgármester A mi Lajtánk című kiállítás megnyitóján a Mosonvármegyei Múzeumban. Hangsúlyozta: „A Lajta szerepe történelmileg is meghatározó: évszázadokig határfolyó és egyben számos történelmi hadiesemény színtereként van jelen. Minden folyó határ, de ez különösen igaz a Lajtára.”

A városvezető szerint e folyó a régi és legújabb korban is fontos szerepet játszott a telepü- lések gazdasági életében. Meg- kerülhetetlen, városmarketing- értékkel bíró eleme Mosonmagyaróvárnak: nevét adja néptáncegyüttesnek – melynek tagjai műsorukkal színesítették a megnyitót –, Lajtinak, a kézilabdacsapat kabalájának és sajtnak is, melyet szintén meg lehetett ezúttal kóstolni. A Leitha–Lajta projektnek és fejlesztéseinek köszönhetően az aktív turizmus szerelmesei a várost körbejárhatják kenuval.

A Lajta történetét is bemutató tárlat április 26-ig látható a Mosonvármegyei Múzeumban. Fotó: K. I.

Gert Polster, a Burgenlandi Tartományi Múzeum igazgatója mint mondta, a Lajta ugyan határfolyó, de össze is köt, mint ahogy a jelen kiállítás is igazolja. A tárlat anyaga részben látható volt Ausztriában. Most a Burgenlandi Tartományi Múzeum, a Mannersdorfi Városi Múzeum, a Bécsi Horgászati Múzeum és ausztriai magánszemélyek ereklyéi mellé kerültek a helyi vonatkozású tárgyak Németh Tibor és Molnár Márton gátőrök gyűjteményéből, kiegészítve a Hansági Múzeumban található műtárgyakkal – tudtuk meg Czuppon Tamástól, a Hansági Múzeum igazgatójától.

A tárlatot megnyitó Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság igazgatója három látószöget ajánlott: a Lajta természeti, morfológiai értékét, a kultúrtörténeti vonatkozásait és az itt élők voltát. A szakember külön méltatta a bezenyei születésű Laáb Gáspárt, a Lajta szabályozóját.