A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképe szerint a zeller iránti kereslet folyamatos és stabil, így a gazdálkodóknak is kiváló perspektívát jelenthet a zöldségnövény termesztése.

Jól tárolható és sokoldalú szuperélelmiszer a gumós zeller. A gyökérzöldségek királynőjeként is gondolhatunk a zellerre, hiszen fogyasztható nyersen salátákban, illetve krémlevesekben, ízéletes zöldségköretként, vagy akár fűszeresen pürésítve, mártásként is megállja a helyét a tányérunkon. A zeller kiválóan illik a modern, egészségtudatos étrendbe. A zellergumó nagy értéke a magas nátriumtartalom, melynek jelenlétében hatékonyabb a kalcium felszívódása, de megtalálható benne a foszfor, a vas, a kálium, a magnézium is, továbbá gazdag folsavban, és C-vitamin-tartalma is magas: 100 grammjában akár 30-50 milligramm is található. Magas ásványianyag tartalmánál fogva egyrészt kiváló alkotóeleme a diétás-, illetve az általában vitaminszegényebb téli étrendnek. Emellett a zellernek nagyon magas a rosttartalma, ezáltal gyorsítja az emésztést és az anyagcserét. Vízhajtó hatásának köszönhetően a sejtek között megrekedt fölösleges vizet is segít kimosni a szervezetből.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképe szerint a hazai zellerfogyasztás emelkedő tendenciát mutat. A kereslet folyamatos és stabil, így a gazdálkodóknak is kiváló perspektívát jelent a termesztése. Magyarországon a területalapú támogatásra bejelentett területek alapján összesen 176 hektáron termesztettek zellert 2023-ban, a két fő termőterület Pest vármegyében (88 ha) és Csongrád-Csanád vármegyében (66 ha) található. Zellerből nettó importőrök vagyunk: míg 2022-ben összesen 2019 tonna zellert exportáltunk, a külpiacokról ennél több, mintegy 2502 tonna zeller érkezett a hazánkba. Az arányok ugyanakkor az elmúlt évben sokat javultak, korábban ugyanis jellemzően a kivitt mennyiség dupláját importáltuk.

A zellergumókat késő ősszel, október-novemberben takarítják be, ezt követően 0,5C-on, 98%-os páratartalom mellet tárolják ömlesztve faládákban. Természetesen közvetlenül a betakarítás után is értékesítik friss termékként. A gumós zellert alapvetően kétféle módon értékesítik: darabonként, levelekkel együtt leveles zellerként, illetve kilós zellerként levelek nélkül.

A zeller esetében üzemi termesztésre egyre inkább hibrid zellerfajtákat forgalmaznak, ezek a konstans fajtáknál számottevően jobban teljesítenek forma, hozam, uniformitás, illetve lombszerkezet tekintetében. Ennek megfelelően egyre elterjedtebbek a hibrid zellerfajták, Nyugat-Európában szinte kizárólag ezeket használják. Ugyanakkor ezek a hibrid fajták a kevésbé tolerálják a technológiai hiányosságokat, a legjobb eredmény érdekében meghatározó szerepe van az optimalizált termesztéstechnológiának.

A termelők nemrég zeller fajtabemutatón és szakmai napon vehettek részt Bugyin a Novisem BV és a Csizmadi kertészet közös szervezésében. A rendezvény rendkívül nagy érdeklődés mellett, sok résztvevővel zajlott, a hazai termelési tapasztalatok mellett macedón, szlovák és szerb termelők is beszámoltak az eredményeikről.