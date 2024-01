Két mentett kutyával bővül dr. Dézsi Csaba András polgármester és felesége családja. Advent idején kétszer is az örökbefogadás mellett döntöttek, hogy megmentsenek két árva lelket.

Hobót rossz körülmények közül mentette meg a kutya-­segélyszolgálat, ugyanis néhány éve huligánok megkínozták és levágták mindkét fülét. Közel két éven át várt a családjára. A győri polgármester felesége, Vera talált rá az interneten, és azonnal beleszeretett. Nem csoda, hiszen évtizedeken keresztül emberi életeket mentett, most pedig főként papagájokkal foglalkozik – számolt be közösségi oldalán dr. Dézsi Csaba András.

Néhány héttel később újabb négylábú családtagot köszöntöttek, ugyanis Szofit is befogadták otthonukba, hogy ha már a papagájok is párban vannak, miért ne legyen Hobónak is társa? Szofit ugyanaz a szervezet mentette meg az utcáról, mint Hobót. Csontsoványan, hét kölykével került az állatvédők szárnyai alá, azonban senki sem akarta örökbe fogadni. Végül ő is Győrben talált szerető családra.