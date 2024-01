Győr az a város, ahol Gulyás Jánosné, a szanyi hölgy megtalálta számításait. Rengeteg barátra tett szert, és szinte nincs olyan utca, ahol messziről ne integetnének neki, üdvözölnék őt énekes társai vagy éppen azok hozzátartozói. Az éneklés szeretete hozta őket össze, a hétköznapok gyakran nehéznek tűnő göröngyös útjain mindig jó szembesülni azzal, hogy vannak barátai, akikre számíthat az ember. Nyugdíjasként az ember már egyre sérülékenyebb érzelmileg, azonban ha tudja, hogy ennyien mellette állnak, sokkal könnyebb elviselni a hétköznapokat.

Gulyás Jánosné 2013-tól rendszeresen látogatja a győri nótaklubokat. A Gyárvárosi Daloskörben való tagságát kisebbik fia szorgalmazta. Fontosnak tartotta, hogy édesanyja egy olyan közösséghez tartozzon, ahol jól érezheti magát és a színvonalat – amit a daloskör tagjai képviselnek – is büszkén vállalhatja. Nem is döntött rosszul a szanyi asszony, amikor beállt a Gyárvárosi Daloskör tagjai közé, hiszen számos siker koronázta fellépéseit a dalkör tagjaival. Ezen túl a Szabadhegyi Nótaklub tagjaként is rendszeresen látogatta a csoportot.

Gulyás Jánosné, aki Győrött találta meg számításait a nótázásban.

A magyar nóta szeretete nem csupán lelki megnyugvást jelent Gulyás Jánosné számára, hanem a hagyományőrzést és fenntartja emlékeiben édesapja képét. Még mindig ott van előtte, hogy édesapja mennyire szeretett énekelni, tőle örökölte a nótaszeretetet. Vallja, hogy a nótákban minden érzés ott lakozik, a szeretet, a szerelem, a bánat, a félelem, a remény és ezek összessége felemelő érzést tud nyújtani, amikor éneklés közben a közönség érzelmei- re tudnak hatni pozitív téren. A legtöbbet a nóta szeretete jelenti számára, főleg nyugdíjaséveiben. Így könnyebben telnek a hétköznapok, éneklés közben elszáll minden gond és bánat, ilyenkor a közönség szeretete öleli át, test és lélek harmóniát alkot.

Kép és szöveg: Gulyás Attila