Ugrásszerűen nő a telelő kányák száma Győr-Moson-Sopronban, nemzetközi szinkronszámoláson négy helyszínen összesen 291 kányát számolt be Magyar Madártani Egyesület Kisalföldi Csoportjának tagjai. Jánosomorján 75-öt, Cséren tizenegyet, Rábatamásiban 195-öt, Szanyban és Rábaszentandrás között tíz kányát figyeltek meg. Műholdas jeladót viselő egyedek adatainak segítségével az is kiderült, hogy a vörös kányákkal együtt minden télen 1-2 barna kánya is éjszakázik a vármegyében.