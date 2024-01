A Tündérpor túrát Gyimóthy Zsuzsa, a Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Technikumának kutatótanára szervezte a tanítványai közreműködésével, melynek célja, hogy a családok játékosan ismerjék meg a téli természetet. A három hétre meghirdetett túra során sokan keresgélték a csengettyűket és a tündérlakokat az erdőben. – A beküldött feladatlapok alapján több mint 450-en teljesítették a túrát. Nagy örömünkre számtalan családtól kaptunk képeket – mondta el Gyimóthy Zsuzsa.

A Herczeg család apraja-nagyja élvezte a Tündérpor túrát, amit sokan másokhoz hasonlóan kétszer is teljesítettek. Fotó: Herczeg család

A túrázók közül voltak olyan családok is, akik kétszer is teljesítették a több állomásból álló, játékos feladatokkal ellátott erdei utat. – A túrát családunk apraja és nagyja élvezte. Szuper volt az ötlet, a kivitelezés előtt le a kalappal. Az állomások elhelyezése és a túratáv is családbarát volt. Mi, pihenőt közbeiktatva a Pedagógus-forrásnál, 3 óra alatt jártuk be az útvonalat, és a nagy sikerre való tekintettel dupláztunk pár nap múlva – osztotta meg gondolatait a Herczeg család.

Az ajándéktárgyak sorsolására is hamarosan sor kerül, az eredményről minden résztvevőt e-mailben értesítenek. A nyerteseket a tündérek saját készítésű kulcstartóival, illetve egy-egy saját szerkesztésű naptárral fogják meglepni, amit a kutatóprogram során készült tanulói rajzokkal, fényképekkel illusztráltak. – Meglepetésként ért, hogy a gyerekek annyira lelkesek voltak a túra után, hogy még rajzokat is küldtek. Tizenegy darab részletgazdag, papírra vetett tündér érkezett. Úgy gondoltam, hogy szeretnénk nekik is megköszönni a munkájukat, ezért két alkotást szeretnénk külön megajándékozni – tette hozzá a szervező.