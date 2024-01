Velekei Lászlót a Győri Balett igazgatóját telefonon értük el, szerda délután hívtuk magyar idő szerint, miközben ott épp a reggeli első kávéjukon voltak túl. -Remek volt a szervezés, ezúttal is gördülékenyen átutaztunk a fél világ felett, és épségben landoltunk. A bőröndjeink, a jelmezek és a díszlet is időben megérkezett Bogotába. Stabil 23 fok van, de néha kicsit szelesebb az idő. A napnak elképesztő ereje van, meg is pirultunk. Nagyon barátságosan fogadtak minket, csakúgy mint korábban. Elképesztően segítőkészek a kolumbiai emberek - mondta el a balettigazgató.