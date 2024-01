Az éneklés szeretete hozta őket össze, a hétköznapok során mindig jó szembesülni azzal, hogy vannak barátai, akikre számíthat az ember. Nyugdíjasként az ember már egyre sérülékenyebb, azonban ha tudja, hogy ennyien mellette állnak, sokkal könnyebb elviselni a hétköznapokat.

Gulyás Jánosné 2013-tól rendszeresen látogatja a győri nótaklubokat. A Gyárvárosi daloskörbe való tagságát kisebbik fia szorgalmazta. Előtte ismerte a tagokat és azok fellépéseinek tartalmát. Fontosnak tartotta, hogy édesanyja egy olyan közösséghez tartozzon, ahol jól érezheti magát és a színvonal, amit a daloskör tagjai képviselnek, is büszkén vállalhatja fel.

Nem döntött rosszul a szanyi asszony, amikor is beállt a Gyárvárosi Daloskör tagjai közé, hiszen számos fellépésen siker koronázta fellépéseit a dalkör tagjaival. Ezen túl a Szabadhegyi Nótaklub tagjaként is rendszeresen látogatta a csoportot.

Minden hónapban szerdánként busszal utazott Győrbe, hogy egy dalt elénekelhessen társai előtt vagy azokkal közösen. A Gyárvárosi Daloskörben hetente egy alkalommal voltak próbák. Azonban nem feledi Gulyás Jánosné azokat a fellépéseket, amiket a Gyárvárosi Daloskörrel együtt véghez vittek. Nagyon sokat jelent számára, hogy Nagy Károly és felesége, Lenke néni sok mindent tanított meg számára, fejlődhetett az énektudása. Számos alkalommal mérettette meg magát különféle nyugdíjas versenyeken is. Sokat köszönhet Tímár Antalnak is, aki egyénileg is felkészítette őt több évtizedes szakmai tudásával.

A magyarnóta szeretete nem csupán lelki megnyugvást jelent Gulyás Jánosné számára, hanem a hagyományőrzést és fenntartja emlékeiben édesapja képét. Még mindig ott van előtte, hogy édesapja mennyire szeretett énekelni.

Vallja, hogy a nótákban minden érzés ott lakozik, a szeretet, a szerelem, a bánat, a félelem, a remény és ezek összessége felemelő érzést tud nyújtani, amikor éneklés közben a közönség érzelmeire tudnak hatni pozitív téren. 78 évesen azonban még hasznosnak tartja magát, igyekszik olyan tevékenységekkel elfoglalni magát, ami igazán jóleső érzéssel tölti el. Könnyebben telnek el a hétköznapok, éneklés közben elszáll minden gond, és bánat, ilyenkor a közönség szeretete öleli át, test és lélek harmóniát alkot.

Beküldte: Gulyás Attila