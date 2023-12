Az egyesület a mindennapi feladataik ellátása mellett a társadalmi szerepvállalás fontosságát is szem előtt tartja. Kiemelkedően sokan ajánlják fel a Kapuvári Mentők Egyesülete részére adójuk 1%-át minden évben. Szeretnék az emberek támogatását és a beléjük fektetett bizalmat megbecsülni és viszonozni erkölcsi és anyagi szinten is.

– Sokat gondolkozunk, ho­­gyan adhatjuk vissza a sok támogatást. Immár hat defibrillátort helyeztünk ki, amiknek vállaljuk a fenntartását, használatának oktatását, és a szervizhátteret is biztosítjuk. Több száz középiskolás vett részt az egészségnapunkon, ahol az alkohol- és drogprevenció, illetve az egészségtudatos életmódra nevelés volt a középpontban. A legújabb projektünk egy, a megyében egyedülálló kezdeményezés. Főként a kapuvári és a csornai, valamint néhány térségbeli iskola pedagógusainak tartunk ingyenes elsősegély-oktatást, de a hosszú távú cél, hogy minden intézményben ott legyünk a megyében – mondta el Eitler Gergely, az egyesület elnöke.

Első körben tizenkét intézményt hívtak meg a programba és közel kétszáz pedagógus jelentkezett a képzésre.

Több kollégájával együtt Eitler Gergely, a Kapuvári Mentők Egyesületének elnöke számos eszközt használva oktatja a pedagógusokat.

Forrás: KME

Az egyesület finanszírozásában felnőtt, gyermek, valamint csecsemő méretű babán gyakorolnak a résztvevők, illetve oktatóanyagokat, szakkönyveket is kapnak, amelyekből később a gyermekelsősegély-­ismereteiket felfrissíthetik. A tanulást kis csoportokban végzik sok gyakorlással.

– Nem számítottunk ekkora igényre. Már számos általános iskola jelentkezett a térségből, de a költségkeretünk sajnos véges. Nagyon örülök, hogy a pedagógusok szükségét érzik annak, hogy megtanulják a pontos elsősegélynyújtást. Aktívan részt vesznek, és szeretnék, hogy a legnagyobb biztonságban legyenek a rájuk bízott gyerekek. Fontos, hogy ha baj van, akkor merjenek cselekedni – mondta el az elnök, majd folytatta: – Az elmúlt időszakban sajnos történt több olyan eset, amikor szükség volt elsősegélynyújtásra. Szakemberként látjuk a helyszínre érve, hogy melyik beteg kapott szakszerű ellátást, ki mellett volt olyan, aki részt vett képzésen. A lépések nem bonyolultak, a helyes felismerés, egy helyes pozicio­nálás és a helyesen kivitelezett mellkaskompresszió életet menthet. Szeretnénk, ha a megyében az összes pedagógus ismerné ezeket.