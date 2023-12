A Rábaközben elsőként Rábapordányban szervezték meg az adventi ablaknyitogató programot. Visy László polgármester idén nyolcadik alkalommal hozta össze az ezer lélekszám alatti település lakóit. – Közel tíz éve felmértük, milyen igény lenne rá, azóta látjuk, hogy egyre több faluban rendeznek ilyen programot. Nálunk csak a főutcán tesszük ki a világító számokat, a résztvevők állandók. A korábbi években hungarocellből készítettünk világító számokat, viszont idén beruháztunk strapabíróbb, műanyag változatokra. Nagy öröm számomra, hogy nemcsak fiatalok jelentkeznek, hanem egyre több idős is bekapcsolódik – fejtette ki Visy László főszervező.

Közösséget építenek

A polgármester hozzátette, hogy számos jótékonysági és közösségépítő programot szerveznek a faluban karácsonyig: Mikuláscsomag-osztás, adománygyűjtés, forralt borozás és mézeskalácssütés.

Idén új, modernebb világító számokra cserélik a régieket Rábapordányban – mutatta Visy László polgármester.

Fotó: Rákóczy Ádám



– Négy éve szerveztük meg először az adventi ablaknyitogató programunkat Tényőn. Azóta olyan sikere van, hogy nem volt kérdés: idén is lesz. Egyik herendi ismerősöm kezdte el szervezni még 10 éve a saját településén, innen jött az ötlet. Szerintem remek közösségépítő program, összehozza az embereket, főleg hogy egyre többen költöznek falvakba – mondta el Szöllősi Réka tényői ötletgazda és főszervező.

Először egyesületen keresztül hirdették meg az ablakkeresőt, majd Réka közművelődési munkatársként az önkormányzaton keresztül folytatta a munkát.

Tényőn a helyi iskolában borul fénybe az első adventi ablak, amit a diákok a pedagógusokkal és Szöllősi Rékával közösen álmodtak meg.

Fotó: Rákóczy Ádám

Versek mutatnak utat

– Igyekszünk minél több helyi lakost, intézményt, egyesületet bevonni. Így minden évben változik az ablaktulajdonosok listája. Szerencsére nem is kell senkit győzködni, inkább már logisztikázni, hogy kinek melyik szám jusson. Egy kis játékosságot is belecsempésztünk az akcióba: kisebb fejtörőkkel, versekkel próbáljuk meg a résztvevőket útba igazítani, hol találják meg az aznap felgyúló fényes, díszes ablakot. Mindenki maga tervezi meg, milyen kreatív megoldást használ a dekorálásnál, illetve hogy kedveskedik-e az ablakvadászoknak meleg itallal és ropogtatnivalóval – tette hozzá Szöllősi Réka, akihez érkeztek már olyan visszajelzések is, hogy az adventi ablakok alatt köttettek új ismeretségek, barátságok.

A Kisalföldön nincs olyan járás, ahol ne lenne egy-egy faluban adventi ablaknyitogatás. Már-már nehéz is felsorolni, hogy ma hol gyújtják fel az egyes számot. Idén ismét meghirdették: Máriakálnokon, Levélen, Hegyeshalomban, Gönyűn, Győrsövényházon, Szilsárkányban, Páliban, Tárnokrétin, Pázmándfalun, Tápon, Bakonypéterden, Fertőrákoson és Petőházán is. Utóbbi faluban például rejtvényt is kell fejteniük 24 napon át a kalandoroknak, a feladványok helyes megfejtéseit pedig karácsony után a közösségi ház postaládájába várják.