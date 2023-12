„Luke elhatározza, hogy megpróbál felülemelkedni a depresszión és a folytonos iváson, hogy újból el tudjon kezdeni élni. De mi van akkor, ha már nem látja tisztán, miért lenne érdemes?” – olvasható a révais diáklány legújabb regényében, a „Ghost of You” (magyarul „A szellemed” – a szerk.) című, idén kiadott kötetben. Pár sorral lejjebb kicsit még belemélyedünk Dóra könyveinek világába, ám ne siessünk ennyire előre, nézzük előbb a kezdeteket.

A kezdetek

„Az iskolai tárgyak közül mindig a magyar volt a kedvencem, szeretem a szépirodalmat, mások könyveit olvasni, de nem ezért kezdtem írni. A saját szórakoztatásomra álltam neki rövid lélegzetű történeteket fabrikálni, élveztem a szereplők formálását, ahogy változott a személyiségük a gondolataimban. Az első próbálkozásokat a közösségi író-olvasó oldalra, a Wattpadra töltöttem fel, s nem várt eredménnyel szembesültem. Hazánkban ezen a netes oldalon főleg korombeli tinédzsereket keresnek olvasnivalókat és osztják meg a műveiket” – hallottuk a győri gimnazistától.

Népszerű popsztárról mintázta a főhősét

Dóra romantikus, fiataloknak szóló regényeket ír, mindegyik fikciós alapú, de a történetszövése újszerű, modern. Az „Éget a nap” című könyvében három frissen érettségizett barátnőt és egy népszerű fiúbanda három tagját zárják össze kényszerűségből szabadulószobában.

A főszereplők megmenekülnek, ám a lelki bilincsek fogságából sokkal nehezebben találják a kivezető utat. Érdekesség, hogy Dóra ebben a műben a fiúbanda fő karakterét napjaink egyik legnépszerűbb magyar pop­sztárjáról mintázta, akiért megőrülnek a tinédzserek; ez az együttes szeptemberi, Dunakapu téri koncertjén is jól látszott.

"A szövevényes emberi kapcsolatok feltérképezése is foglalkoztat írás közben" - mondta Bedics Dóra.

Fotó: Csapó Balázs

Készül a trilógia második része

„A köteteim nyelvezete olvasóbarát, s bár sokszor első blikkre a témáim is könnyednek tűnnek, azért ez nem teljesen igaz. Igyekszem minél többet beleszőni írás közben a kortársaim problémáiból, a mai fiatalok között rengetegen küzdenek megfelelési és tanulási kényszerrel, ami gyakran depresszióhoz vezet. A szövevényes emberi kapcsolatok feltérképezése is foglalkoztat, azon belül is a barátságok ábrázolása az, ami nélkül nem tudom elképzelni egyik könyvemet sem” – hallottuk Dórától, akinek nyomtatásban eddig két művét adták ki.

Az „Éget a nap”-ból 500 darab el is fogyott, így ebből a regényből utánnyomást kellett rendelni. A tervek szerint a szóban forgó mű egy trilógia első része, amelynek második kötete a hagyományos nyár eleji ünnepi könyvhéten debütál majd jövőre.

A fő cél a továbbtanulás

„Kicsit éjszakai bagoly vagyok, főként este, zenehallgatás közben tudok jó minőségben sokat írni. Bármennyire is szeretek történeteken dolgozni, amelyek viszonylag sok olvasóhoz jutottak el rövid idő alatt, a földön járok és a tanulásra fókuszálok.

Révais diákként nagyon nem is engedhetném meg magamnak, hogy ne a tanulás legyen az első, a fő célom, hogy egyetemi diplomát szerezzek. Sokáig játszottam a gondolattal, hogy pszichológusnak tanuljak, de jelenleg arra hajlok, hogy az ELTE-n jogászként végezzek” – mondta búcsúzóul a fiatal diákíró, akinek bőven van ideje dönteni, hisz az érettségiig még másfél éve van vissza.