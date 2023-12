– Nagyon szeretem a szaloncukrot. Az unokámnak viszek zseléset, gumicukrosat, meg magamnak veszek egy kilót a kókuszosból. Megeszegetem az ünnepek alatt – mondta Horváth Istvánné a győri vidéki pályaudvarnál. Farkas Zsigmond, a győri Csokisziget árusa úgy nyilatkozott, hogy az árak tíz-húsz százalékkal feljebb mentek egy év alatt, tavaly nála 2500 Ft volt egy kiló zselés, most háromezer. A legtöbbet a pálinkásért kell fizetni, kilónként tízezer forintot, de abból nem is ad el sokat.

– Minden évben az utolsó héten viszik a nagy mennyiséget. Mikulásra még csak keveset vesznek, aztán amikor megjön tizedike körül a fizetés és a nyugdíj, akkor kezdődik a nagybevásárlás. Minimum egy kilót szoktak venni – fűzte tovább Farkas Zsigmond, a győri Csokisziget árusa. Ő legalább 30-félét kínál a vidéki pályaudvarnál. A termékek 70 százaléka magyar áru, a többi olasz, utóbbiakból gyakran csak egy-egy darabot vesznek, kicsomagolják és desszertnek fogyasztják vagy ajándékba adják. – Nagyon kedvelik az aszalt szilvás étcsokisat, a pisztáciásat, a konyakmeggyeset, a gyermekek a pattogós cukrosat. A hagyományos konzum minden fajtája nagyon kedvelt, illetve a pálinkások is. Természetesen a legtöbbet a zseléset viszik, annak minden fajtáját.

Az asztalt díszítik vele

– A különleges ízeket kedvelem, kedvencem az Erős Pistás, a rágógumi vagy tuttifrutti ízű szaloncukor – mondta lapunknak az egyik vásárló, soproni olvasónk, Csányi László. A régi időkben nemcsak a fa alá, hanem a karácsonyfára is került ebből a finom csemegéből, napjainkban pedig inkább az a jellemző, hogy az ünnepi asztalt díszítik vele. Náluk sem a fára, hanem inkább kínálótálcára kerül az édesség. Ők is inkább a zselés szaloncukrot vásárolják, mivel a családtagok nagy kedvence mindamellett, hogy ő maga szeret újítani. Kozák Mátyás, az egyik soproni kisbolt tulajdonosa érdeklődésünkre az mondta, hogy idén is főleg a kimért szaloncukrokat keresik, hiszen így többféléből maguk a vásárlók válogathatják össze a számukra legmegfelelőbbet – nyilatkozta. A zselés szaloncukor mellett az idei év nagy slágere az alkoholos, krémlikőrös fajta, de az idősek elsősorban a hagyományos konzum szaloncukrot vásárolják.

Az ünnep elmaradhatatlan kelléke a szaloncukor. Csányi László az idén többfélét, különböző ízű finomságokat vásárolt. Fotó: Máthé Daniella

A kézművesek ára kilőtt

– Általában több árkategóriában tartok szaloncukrot és figyelek rá, hogy ár-értékben és ízvilágban valóban érdemes legyen megvásárolni az adott terméket, ugyanis még mindig akadnak silány minőségű termékek. Az olcsóbb árkategó- riájú cukrok ára kismértékben emelkedett csak, míg a magasabb, kézműves termékeké már jelentősebben, némelyik akár 5000 forinttal kilónként – tudtuk meg a másfél éve Mosonmagyaróváron édességboltot üzemeltető Süly-Polreisz Henriettától. Kiemelte: ettől függetlenül ugyanúgy van igény a megszokott bevált ízekre a Stühmertől és a Szamostól. Ár ide vagy oda, aki tudja ugyanúgy megveszi drágábban is, mivel az ízélménye összehasonlíthatatlan az alacsonyabb kategóriával. Boltjában, a Cukkedliben egyébként a legolcsóbb 2900, a legdrágább 17.200 forintért kapható, a jó minőségű szaloncukrok kilója tízezer körül van.

Széles választék. A szaloncukrok 2900–17.200 forint közötti kilóáron kaphatók – tudtuk meg a mosonmagyaróvári édességboltot üzemeltető Süly-Polreisz Henriettától. Fotó: Kerekes István

Fontos a csomagolás

Süly-Polreisz Henrietta hozzátette: a középkategóriás szaloncukrot között a kedvence a Vadász márka, mert amellett, hogy finom, extrább ízekben kapható és ízléses a csomagolása. – Ugyanis ez sem elhanyagolható szempont, főleg aki a fára is felteszi, hogy milyen minőségű a csomagolása. Ebben véleményem szerint a Stühmer tűnik ki legjobban. Nálam idén újdonságként kapható a Demeter Chocolate kiskunlacházi családi vállalkozás kézműves szaloncukra, ami bár a borsosabb árkategóriába tartozik, mégis felejthetetlen élményt nyújt az ízlelőbimbóinknak – osztotta meg velünk.